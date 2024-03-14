Aysan, yerli ve milli yaşam odalarıyla Amerika ve Afrika’yı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Maden işçilerinin acil durumlarda 96 saate kadar hayatta kalabileceği yerli ve milli yaşam odaları üreten Aysan Mühendislik, kurulduğu günden bu yana 100’ü aşkın sığınma odasının imalatını gerçekleştirdi. Tam donanımlı ürünleriyle global pazardaki rekabetçiliğini artıran firma, ihracat ile büyümeyi hedefliyor. Aysan Mühendislik Genel Müdürü İhsan Alp, ”Yurt dışı yapılanmamızı yeni oluşturmamıza rağmen kısa sürede Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Gürcistan, Sırbistan ve Liberya’ya ürettiğimiz yerli ve milli yaşam odaları ihraç ettik. Önümüzdeki dönemde ihracat ile büyümeyi odağımıza aldık. Bu kapsamda başta Amerika ve Afrika olmak üzere uluslararası alanda etkinliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Soma faciasından sonra yaşam odaları üretimine başladık”

Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nde 2017 yılında kurulan Aysan Mühendislik, maden ocaklarında yaşanabilecek göçük ve yangın gibi acil durumlarda bir madencinin ihtiyaç duyabileceği fizyolojik ve psikolojik sistemleri bünyesinde barındıran yaşam odaları üretiyor. Ürettikleri 5 PSI basınca dayanıklı yaşam odalarını teorik olarak mukavemet analiz programları aracılığıyla kontrol ettiklerini belirten Alp, pratikte vakum testi ile güvenliğinin kontrolünü sağladıklarının altını çizdi.

Geçmiş dönemde medikal sektörüne yönelik hiperbarik oksijen tedavi odası imalatı yaptıkları bilgisini paylaşan Alp, Soma maden faciası sonrasında firmalarının yaşam odaları üretimine evrildiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de, 2017 yılında çıkan tebliğ ile bakır, çinko, krom ve altın gibi metalik madenlerde sığınma odalarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte üretimimizi madencilik sektörüne kanalize ettik. İç pazarda sektöründe lider madencilik firmalarına bugüne kadar 100’den fazla sığınma odasının üretimini ve kurulumunu yaptık” dedi.

“Çalışma prensibini bilmeyenler sesli komutla kullanabiliyor”

Sızdırmazlık özelliğine imkan tanımanın yanı sıra pozitif basınç özelliği sayesinde madenlerde ortaya çıkabilen zehirli gazların odaya girmesine engel olduklarını kaydeden İhsan Alp, sözlerine şöyle devam etti: “Acil durumlarda madenin havasında insan sağlığına zarar verebilecek gazlar tespit edildiğinde hava ve elektrik kaynaklarını kullanarak oksijen sistemi ile zehirli gazları temizleme sistemini devreye alıyoruz. Ayrıca sesli komut sistemi ile sığınma odasının çalışma prensibini bilmeyenlere dahi kullanım kolaylığı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra karbondioksit ve karbonmonoksiti temizlemek için özel bir filtre sistemimiz de mevcut.”

“Yaşam odalarında 96 saate kadar kalma imkanı sağlıyoruz”

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre kapasite anlamında özel üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Alp, yaşam odalarında acil durumlarda 96 saate kadar kalma imkanı sağladıklarının altını çizdi. 100 kişiliğe kadar değişik ebatlarda üretim yapabildiklerini dile getiren Alp, odaların içerisinde zehirli gaz temizleme sistemi, maden basınçlı havasını solunabilir havaya dönüştürebilen filtre sistemi, klima sistemi, oturma yerleri, kimyasal tuvalet, temel gıda malzemeleri ve ilkyardım çantaları bulunduğu bilgisin paylaştı. Elektrik ve basınçlı havanın kesilmemesi durumunda maden işçilerinin su ve gıdaları yettiği sürece odalarda yaşamlarını sürdürebildiğine vurgu yapan Alp, servis ve bakım hizmeti de sunduklarını söyledi.