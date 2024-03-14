'İnsanlarımızın sağlıklı yarınlara ulaşması için durmadan çalışıyoruz'

ESKİŞEHİR

Bugüne kadar halk sağlığını gözeten ve toplumun her kesimini kapsayan birçok sağlık projesini hayata geçirdiklerini aktaran Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Çocuklarımızdan kadınlarımıza, deneyimli büyüklerimizden engelli bireylerimize kadar herkesi kapsayan kaliteli hizmetlerimizin eşitçe dağılması için çaba gösteriyoruz. Bu anlayış ile hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimiz de ülkemizde örnek gösteriliyor, takdir topluyor. Belirli periyotlarda durmadan sürdürdüğümüz kırsal mahallelere yönelik sağlık taramaları ile her yaşın spor yapmasına imkan sunan çok sayıda merkezimiz koruyucu hekimlik anlamında çok değerli çalışmalar olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Alzheimer Konukevi 101 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor

Melih Savaş Yaşam Köyü içinde oluşturdukları Alzheimer Konukevi’nin Türkiye’de eşine rastlanmayacak bir hizmet sunduğuna dikkat çeken Ataç, “Bölgemizde Alzheimer hastası vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımına desteklemek amacıyla hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevlerimiz, toplamda 101 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Alzheimer hastası vatandaşımız bakım evimizden ücretsiz olarak yararlanmaktadır” dedi.

Çocuk Ağız ve Diş sağlığı Polikliniği ile 75 bin çocuğa ulaştı

75 bin çocuğun ücretsiz biçimde hizmet aldığı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile ağız ve diş sağlığını koruma ve sürdürme bilincinin çocukluk döneminde kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Ahmet Ataç, “ ‘Sıfır Çürük’ sloganıyla başlattığımız hizmetler 4-14 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Diş çekimi, dolgu, florlama, acil müdahale ve ileri tedavi için yönlendirme hizmetleri verdiğimiz polikliniğimizde görev yapan psikoloğumuz tarafından çocukların diş hekimi korkusu azaltılmaya çalışılmakta, ayrıca psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine de destek olunmaktadır. Bunun yanı sıra kırsal mahallelere de ayrım yapmaksızın hizmet ulaştırdığımızın bir göstergesi olan Çukurhisar Diş Kliniği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olduğumuz TEBEV, özellikle engelli bireylerimizin ve yaşlı vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarına cevap veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, önemli sağlık yatırımlarımızdan sadece bazıları” dedi.

Mobil diş kliniği ile 3 bin 150 depremzedeyi tedavi etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzattıklarını vurgulayan Ataç, “Mobil Diş Kliniği aracı ile diş tedavisi için gerekli olan ekipmanları yanımıza alarak gönüllü diş hekimlerimizin yardımıyla Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 bin 150 depremzedeye ücretsiz hizmet verdik” dedi.

Sağlık emekçilerinin isimlerini ölümsüzleştirdi

Son dönemde hayata geçirdikleri önemli çalışmalardan birinin de pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına hazırladıkları “Varlığınız Sağlığımız Anıtı” olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Ülke genelinden 57 sanatçının katkısı ile 450 eserin birleşiminden oluşan anıtımız sadece mükemmel bir sanat eseri değil, üzerinde kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin isimlerinin ölümsüzleştiği bir vefa projesi oldu. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da örnek bir belediye olmaya, Eskişehirlilerin göğsünü kabartmaya ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, hemşehrilerime sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.