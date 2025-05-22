Bacacı Yatırım Holding, 137 yıllık Konyalı şirketi satın aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu bünyesine kattı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Bacacı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding, faaliyet alanlarına yenisini daha ekleyerek büyümesini sürdürüyor.

Helvacızade Grubu'nu yaklaşık 3 milyar liraya satın alarak, "Zade Yağları" ve "Zade Vital" markalarını çatısı altına toplayan holding, tüketiciyle doğrudan temas ettiği alanları güçlendirdi.

Temelleri 1989'da atılan Zade markası, ayçiçek, zeytinyağı ve mısır yağı başta olmak üzere ürettiği yemeklik bitkisel sıvı yağlarla bugün 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Konya’daki tesislerde üretilen ürünler, teknoloji ve kalite standartlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Zade Vital markası ise vitamin, mineral ve doğal besin destekleriyle sağlıklı yaşam alanında Türkiye'nin öncü markalarından biri olarak öne çıkıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bacacı Yatırım Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, “Geleceğe Değer Katma” misyonları doğrultusunda faaliyet alanlarına yenilerini ekleyerek büyüdüklerini belirterek, 137 yıldır teknolojiyle ürünler geliştiren Helvacızade Grubu'nu bünyelerine katmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Satın alma sürecinin yasal onayların alınması ve hisse devrinin yapılmasıyla tamamlandığını vurgulayan Tanıl, “Bu adımla birlikte Zade Yağları ve Zade Vital markaları artık grubumuzun bir parçası oldu.” dedi.

Tanıl, grubun köklü geçmişi ve yüksek üretim standartlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, global pazarlarda da saygın bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, yatırımla holdingin üretim ve ihracat kaslarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Satın almanın aynı zamanda holding ile grubun vizyon değer ve insan odaklı yaklaşımılarının da buluşması olduğunua işaret teden Tanıl, “Bu birlikteliğin oluşturacağı sinerjinin getireceği güçle büyümeye devam edeceğiz” dedi