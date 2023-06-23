Bakan Kacır: Kahramanmaraş, bölgenin parlayan yıldızı

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Özellikle son 10-15 yıllık dönemde büyük bir atak içinde olan Kahramanmaraş, bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. 2015 yılında sanayinin Kahramanmaraş ekonomisi içerisindeki payı yüzde 40’lardayken, son 7 yılda bu oran yüzde 51’in üzerine çıktı. Binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için sanayinin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, hem şehrimizin hem bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile şehrin ticaret ve sanayisinin ayağa kaldırılması için gerçekleştirilen ve planlanan projelerin değerlendirilmesi noktasında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. EXPO 2023 alanında düzenlenen toplantıda; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri ve oda başkanları da yer aldı. Şehrin tüm alanlarda tekrar ayağa kaldırılması noktasında yatırımların görüşüldüğü programda belediyeler ve DOĞAKA arasında; Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu, Göksun Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi, Elbistan Tekstil Atölyesi ve Depremden Etkilenen Dar Gelirli Çiftçilerin Çilek Üretme ile Desteklenmesi projelerinin hayata geçirilmesi noktasında protokol imzalandı.

Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması noktasında geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Ticaret ve sanayi faaliyetlerinin devam etmesi noktasında da AFAD ve kardeş belediyelerimizle şehrimize geçici çarşılar kazandırıyoruz. Şehir genelinde 4 bin 55 geçici iş yeri planlandı ve planlanan iş yerlerinin yüzde 88’i tamamlandı. İhtiyaç halinde bu sayılar artırılıyor. Bu süreçte her zaman yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, belediyelerimize ve STK’larımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

70 milyon TL’lik yatırım

DOĞAKA iş birliğiyle şehirde hayata geçirilen yatırımların 70 Milyon TL’yi bulduğunu belirten Başkan Güngör, “Bugün burada DOĞAKA ile bir protokol imzalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Göksun’a inşa ettiğimiz soğuk hava deposu depremde hasar gördü. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında 6 Milyon TL’lik projeyle bir taraftan bu hasarın giderilmesi bir taraftan da elma üreticileri için kasa üretim tesisisin entegre edilmesi öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu projeye 2,4 Milyon TL’lik eş finansman desteği sağlıyoruz. Son dönemde kalkınma ajansımızla; Göksun Soğuk Hava Deposu, Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi, Ali Kayası Cam Teras ve Teras ve Turizm Tesisi, Kocabaş Gastronomi Merkezi, Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ni hayata geçirdik. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 70 Milyon TL” diye konuştu.

Marka bir şehir

DOĞAKA iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin hayırlı olmasını dileyen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş, özellikle sanayisiyle öne çıkan bir şehir. Bugün DOĞAKA ile imzalanan protokol kapsamında şehrimize kazandırılacak yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz için son derece önemli projeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği istihdam, üretim, ihracat, yatırım bunların hepsi Kahramanmaraş’ta ziyadesiyle var. Aldığından fazlasını veren marka bir şehir Kahramanmaraş” cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş’ta 60 milyar TL’nin üzerinde hasar

Depremin OSB ve sanayi sitelerinde yol açtığı tahribata ilişkin sayısal verileri paylaşan Bakan Kacır, “Depremin ilk anından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgenin acil ihtiyaçlarının temini noktasında sanayicilerimizle yakın iş birliği içerisinde olduk. Sanayicilerimizle deprem bölgesi arasında adeta bir yardım koridoru oluşturduk. 50’den fazla kalemde ayni yardımın deprem bölgesine hızla ulaştırılmasını sağladık. Kahramanmaraş başta olmak üzere bölge sanayinin hasar tespit çalışmalarını da yürüttük. Kısa sürede OSB ve sanayi siteleri ile müstakil üretim tesislerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bölgedeki sanayilerimizde 170 Milyar TL’nin üzerinde altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok kaybına yönelik maliyet oluştu. Bölgede üretimde olan 34 organize sanayi bölgemizin 7’sinin altyapısında kısmi hasar meydana geldi. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5 bin 600’e yakın tesisimiz var. Bunların yanında bazısı kısmi olmak üzere 33 bin tesisimiz üretimini sürdürüyor. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda üretimde olan 8 organize sanayi bölgesinde faal 12 sanayi sitesinde yıkılan orta, ağır ve az hasarlı pek çok binamız var. Kahramanmaraş’ta firmalarımızın uğradığı hasar 60 Milyar TL’nin üzerinde” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a 3 yeni sanayi alanı

Kahramanmaraş’ta sanayinin ekonomi içerisindeki payının arttığını belirten Bakan Kacır, “Özellikle son 10-15 yıllık dönemde büyük bir atak içinde olan Kahramanmaraş, bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. 2015 yılında sanayinin Kahramanmaraş ekonomisi içerisindeki payı yüzde 40’lardayken, son 7 yılda bu oran yüzde 51’in üzerine çıktı. Binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için sanayinin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, hem şehrimizin hem bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sanayicisinden işçisine, çiftçisinden esnafına toplumun tüm kesimlerini destekledik. Zarar gören fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya ve yeni yatırımlar çekmeye, KOBİ’lerimize özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi planı devreye aldık. OSB’lerimizin ve sanayi sitelerimizin tekrar üretime katılarak faal duruma gelmesi için sanayicimizin ihtiyaçları konusunda çalışmalar yürüttük. Bu doğrultuda, öncelikle OSB’lerimizin ve sanayi sitelerimizin borçlarını bir yıl erteledik. Üretimin çarklarının önümüzdeki süreçte daha hızlı dönmesi için ilimizde toplam bin 46 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Afşin Sanayi Alanı, Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı, Dulkadiroğlu Denizli Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katıyor olacak” cümlelerini kaydetti.

Yerinde dönüşüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yerinde dönüşüm için ilimizin en büyük sanayi sitesi Kahramanmaraş Merkez Küçük Sanayi Sitesi’nde 14 adada alan bazlı dönüşüm çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki dönemde de alan bazlı dönüşüme öncülük edecek çalışmaları daha da genişletiyor olacağız. Kuyumcukent Altınşehir Sanayi Sitesi’nde güçlendirme projesini kısa sürede tamamlayacağız. Göksun ve Narlı Sanayi Sitelerinde güçlendirme çalışmaları yapacağız. Mevcut iş yerlerinin dönüşümü ve güçlendirilmesinin yanında ilimize yeni sanayi tesisleri kazandırmaya da devam ediyoruz. Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nin kuzey etabında 356 iş yerinin yapımında tamamlanma oranımız yüzde 70’in üzerinde. Pazarcık ilçemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte 142 iş yerinin ihalesini gerçekleştirdik. Bir yıl içerisinde sanayicilerimize inşallah iş yerlerini teslim ediyor olacağız” dedi.

KOBİ’lere 302 milyon TL kredi desteği

Programda yaptığı konuşmada, KOBİ’lere sağlanan desteklerden de bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerimizin hızla toparlanmaları için işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. KOBİ’lerimizin acil ihtiyaçları için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye aldık. Bir yılı geri ödemesiz 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destekle işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ’lerimize 1,5 Milyon TL’ye kadar kredi imkânı sağladık. Kahramanmaraş’ımızda 842 işletmemiz bankalardan bu krediyi kullandı. Kullandırılan kredilerin toplam tutarı 302 Milyon TL. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği programını devreye aldık. 75 bin TL’lik destekle ilimizde 67 işletmemize yaklaşık 5 Milyon TL kaynak sağladık. Önümüzdeki dönemde deprem bölgemizin imarı ve KOBİ’lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

199 projeye teşvik

Bakan Kacır konuşmasının devamında, “Yatırım teşvikleri noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ın üretim merkezi konumunu perçinleyen yatırımlar için altyapı ve finansman desteklerini hızla tasarladık ve uygulamaya koyduk. Bölgemizde yapılacak yeni yatırımları teşvik etmek bizim için çok kritik. Bunu yapabilmek adına, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçelerimizi cazibe merkezleri programına dâhil ettik. Kahramanmaraş’ın tamamında gerçekleştirilecek yeni yatırımlar ile deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine koyulması amacıyla yapılacak yatırımları en kapsamlı teşvik paketimizden altıncı bölge teşviklerinden faydalandırıyoruz. İlimizde gerçekleştirilecek 24 Milyar TL’den fazla yatırım büyüklüğüne sahip, 7 binden fazla kişiye istihdam imkânı sağlayacak 199 projeye bu teşviklerden yararlanma imkânı sunduk” cümlelerini kaydetti.

34 milyon TL bütçeli 4 yeni proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasını, “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Üreten Şehirler Programı gibi bölgesel kalkınma amaçlı tematik merkezi programlar kapsamında Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgemizin kalkınması için destek sağladık. Bu programlar kapsamında deprem bölgesinde 784 Milyon TL bütçeli 41 projeyi bugüne kadar destekleme kararı aldık. Bu çalışmalar kapsamında desteklediğimiz 34 Milyon TL bütçeli 4 projemizin sözleşmelerini imzalayacağız. Kahramanmaraş için kalkınma ajansları kaynağımızdan en az 200 Milyon TL’lik bir kaynağı önümüzdeki dönemde tahsis ediyor olacağız” cümleleriyle noktaladı.