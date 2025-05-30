Başbakan Üstel: “KKTC’nin kapıları iş insanları için ardına kadar açık”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Balkan Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’in katılımı ile gerçekleştirdi. Sheraton Bursa Oteli’nde Cyprus Constructions sponsorluğu ile gerçekleştirilen programda, BALKANTÜRKSİAD’ın çalışmalarını anlatan tanıtım filmi gösteriminin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için yalnızca bir kardeş ülke değil; aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaştığımız, geleceğimizi de bir ve beraber gördüğümüz bir ülkedir. Kıbrıs, tarih boyunca olduğu gibi bugün de varoluş mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kıbrıs Türk halkının direnişinin, özgürlüğünün ve bağımsızlık arzusunun çok büyük bir nişanesidir” dedi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan bağların yüzeyde görülenin çok ötesinde olduğuna vurgu yapan İskenderoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi, sadece bir coğrafya meselesi değildir. Bu, aynı zamanda adalet, eşitlik ve uluslararası hukuk zemininde verilen bir varoluş mücadelesidir ve bu mücadelede BALKANTÜRKSİAD olarak bizler de elimizi taşın altına koymaya, ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliğini geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

“Tüm zorluklara rağmen ilerleyişimizi sürdürüyoruz”

Programda konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, KKTC’nin ambargolar, izolasyonlar altında olmasına rağmen Türkiye’nin büyük desteği ile ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1950’li yıllardan bu yana varoluş mücadelesi verdiğini, her türlü baskıya, işkenceye rağmen, Türk Mukavamet Teşkilatı ile birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Üstel, “Bugün de o günlerden pek fark yok. Dünyada aynı zulümler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna, İsrail - Filistin Savaşları. Hani AB, hani insan hakları ? Hiçbirimiz göremiyoruz. Biz bunları yaşadık, Balkanlar’dan, Rumeli’den gelen kardeşlerimiz de yaşadı. Bize yine kardeşlerimiz sahip çıktı. Bugün burada bizi bir araya getiren dernek başkanı İskender kardeşime ve yönetimine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başbakan Üstel, KKTC’deki yatırımcıların gördükleri baskılara rağmen hiçbir zaman yılmadıklarını dile getirerek, “Kıbrıs Türkü bugünlerine geldiyse fedakar ve cefakar Türk iş insanları sayesindedir. Bundan sonrası bizim için hep ileri gitmektir. KKTC’nin kapıları tüm kardeşlerimize açıktır. Bizler hükümetimiz olarak sizlere her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Bizim lokomotif sektörümüz turizm. Ayrıca bir eğitim adasıyız. İnşaat sektöründe büyüyoruz. Tarihimizle, doğamızla, tarım ve hayvancılığımızla büyüyoruz. KKTC adı kumarhanelerle anılıyor ancak gerçek bu değil. Adamızın çok zengin bir kültürü ve tarihi var. Ayrıca gurur duyduğumuz bir mutfağımız var. Çoğu tatilci Yunan Adaları’nı tercih ediyor ancak orada ne varsa yüz katı bizim adamızda var. Gelin ve bu güzellikleri yaşayın. Barış Harekatı’ndan bu yana 86 milyonun yüzde biri KKTC’yi ziyaret etmiş. Biz bu ziyaretlerin artmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin sevinci sevincimiz, acısı acımızdır. Birliğimiz daim olsun” dedi.

“Bursa, her zaman KKTC’nin yanında”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, konuşmasında BALKANTÜRKSİAD Yönetimi’ne organizasyon için teşekkür ederken, “Dünyadaki değişimler dünyada yeni iş yapma biçimlerini ve işbirliklerini getiriyor. İşte tam bu dönemde Balkanlar ve KKTC ile olan bağlarımız karşılığını bulacaktır. Bizler de tüm çalışmalarımızda bu işbirliklerini önceliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde dostluk bağlarımızı geliştirirken, gerçekleştireceğimiz her türlü işbirliklerini de konuşuyoruz. Bursamız, kardeşliğimizi pekiştirecek her türlü desteğe her zaman hazır olacaktır. Şunu biliyoruz ki; Bursa birleştirir ve üretir. Bu duyguları pekiştirmek hepimizin görevidir” dedi.