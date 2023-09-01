Başkan Özdemir: Soğanda ihracatın önü açılsın

ÇORUM/EKONOMİ

Tarladaki mahsulleri yerinde inceleyen Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum'da hububat alanında büyük bir rekolte yakalandığını ifade etti. Çorum çiftçisinin el emeği ve alın teri peşinde olduğuna vurgu yapan Özdemir, ilde şu anda buğday ve arpa hasadının ardından, soğan hasadının başlamak üzere olduğunu açıkladı. Soğan üreticilerinin sıkıntılar yaşadığına değinen Özdemir, “Soğanların tarlalardan ikinci el alıcılar tarafından 3 ve 4 liradan alınarak depolarına kaldırılmak istendiğini biliyoruz. Bu böyle olunca da soğan üreticimiz zarar etmektedir. Ancak çiftçimizin yüzünün soğan ihracatın açıldığı zaman güleceğini düşünüyorum" dedi.

Soğan ihracatının önü açılmazsa üretici küsebilir..

Özdemir, devletten acilen soğan hasadının başlamadan önce ihracatın açılmasını beklediklerini ifade etti. Şu ana kadar ihracatın açılmamasını arz ve talep miktarının tespit edilememesine bağlayan Özdemir, “Bunun nedeninin ise Tarım Bakanlığımızın, arz ve talep miktarlarının İl Müdürlüklerinden alacağı verilere göre tespit edileceğinden dolayı, bu zamana kadar hala il müdürlüklerimiz tarafından ekim miktarlarının bildirilmediğini bize gelen bilgilere göre öğrenmiş olduk. Biz Ziraat Odası olarak bakanlığımızdan talep miktarının acilen tespit edilmesini, kalan miktarlar için de ihracatın açılmasını talep ediyoruz. Bunun olmaması durumunda zorda kalan soğan üreticisinin bir daha üretim yapmaya yanaşmayacağından dolayı soğan ithalatı yapmak zorunda kalınacaktır" diye konuştu.