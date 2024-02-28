Baycan Elektrik'ten savunma sanayiye özel yenilikçi çözümler

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Yıllık 10 milyon parça üretimiyle beyaz eşya ve otomotiv sektörünün en önemli tedarikçileri arasında yer alan Baycan Elektrik, rotasını havacılık ve savunma sanayisine de çevirerek eğitim ve sertifikalandırma süreçlerini tamamladı. Aselsan ve Roketsan gibi sektör liderleri ile seri siparişler kapsamında güçlü bir iş birliği ağına sahip olan firma, TAI, TEI, BMC, FNSS, Kale ARGE ve Safkar gibi önemli işletmeler ile de stratejik öneme sahip ön çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin son yıllarda havacılık ve savunma sanayiinde önemli adımlar atıldığını belirten Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, yerli üretim ve teknoloji geliştirme konusundaki çabaların sektördeki yerel firmaların uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmesine olanak tanıdığını söyledi. Taleplerdeki artışların hem yerel hem de uluslararası müşterilerin ihtiyaçlarındaki artış ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Baycan Elektrik olarak Türkiye'nin bu stratejik vizyonuna uygun biçimde sektöre yönelik yenilikçi ve rekabetçi çözümleri ile öne çıktıklarını aktardı. İnsansız hava araçları, zırhlı araçlar ve bilişim teknolojileri gibi savunma sanayii çözümlerinin en kritik bileşenlerinden olan kablo donanımlarının üretimini gerçekleştirdiklerini açıklayan Yılmaz, kaliteli ürünleri ve güçlü iş birliktelikleri ile Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki global etkinliğine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Baycan Elektrik Akademi ile sektöre yönelik eğitimler veriyor

Havacılık, savunma, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik faaliyet gösteren firmalarının müşteri memnuniyetine ve kalite standartlarına büyük önem verdiğini vurgulayan Engin Yılmaz, “Baycan Elektrik Akademi adı altında geliştirmiş olduğumuz eğitim birimi, tüm personelimizin yetkinliğini takip ettiği gibi gereksinimleri her geçen gün artan havacılık ve savunma sanayiinin güncel eğitimlerini içeren bir programı kapsamakta. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Sa-Ha üretimleri ile ilgili tüm personelimizin katılımıyla bir dizi eğitimi başarıyla tamamladık. IPC/WHMA-A-620 Kablaj Kabul Kriterleri, IPC J-STD-001 Elektrik ve Elektronik Kart Takımlarında Lehimleme Gerekleri, Ürün Güvenliği, Sahte Parça ve Yabancı Madde Hasarı (FOD) gibi konulardaki eğitimler, şirketimizin üretim süreçlerinde kalite standartlarına olan bağlılığını göstermektedir” diye konuştu.