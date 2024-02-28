BilTAY Teknoloji, savunma sanayiye özel çözümler sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kurumsal kaynak planlama sistemine geçiş ile başlayan kurumsallaşma sürecine özel geliştirdikleri yöntemler ve uygulamalar ile çözüm odaklı yaklaşımlar belirlediklerini belirten BilTAY Teknoloji Genel Müdür Alper Bilge, işletmeleri tüm yönleriyle analiz ederek aksayan yönlerini belirleyip kurumsallaşma için gerekli tüm akıllı fabrika çözümlerini sunduklarını söyledi. Alper Bilge, “Ülkemizin gelişimi ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için akıllı fabrikaların stratejik önemini 2006’dan beri dile getirmekteyiz. Akıllı fabrikaların temel taşı olan IoT projemizi, ilk olarak 2008’de Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Takip Sistemi (ATS) ile geliştirdik. Bu projedeki tecrübemizle makinalar arası iletişim teknolojilerine yönelerek DÜPUS yazılımımızı geliştirdik. Böylece iş süreçlerini organize eden dinamik çizelgeleme yapay zekası olarak literatürde yerimizi aldık. Bu yazılımımız özellikle savunma sanayi için önem arz eden çözümler sunuyor. DÜPUS bir ustabaşı gibi çalışıp bütün fabrikanın durumunu kontrol ederek en hızlı şekilde üretime geçmeyi sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.

Geliştirdikleri SCIENTA ERP programının ise sahip olduğu entegre çözümlerle işletmelerde ihtiyaç duyulan tüm yazılımları tek bir platformda topladıklarına dikkat çeken Alper Bilge, tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanıp geliştirilen sistemlerinin Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya’da da kullanıldığının altını çizdi.

Savunma sanayide üretim kapasitesinin yüzde 30 artmasına katkıda bulunacak

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarla önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Bilge, 2015’te Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmada Türkiye’nin En İyi 10 girişiminden biri seçildikleri bilgisini paylaştı. Beybi Eldiven’e akıllı fabrika konsepti kurduklarını da anlatan Bilge, 2020’de ISO 500 arasında yapılan Endüstri 4.0 olgunluk analizlerinde Beybi Eldiven Fabrikasının En İyi Dijitalleşmiş 2’nci fabrika seçildiğini söyledi. Müşteri değerlendirmelerine göre akıllı fabrika konusunda Türkiye’de en iyi 5 firma arasında görüldüklerini dile getiren Alper Bilge, birçok uluslararası firmanın ERP’nin yetmediği durumlarda BilTAY’ın alt modüllerini tercih ettiğini aktardı. Bilge, ürünlerinin web tabanlı ve herhangi bir cihazdan kurulum yapmadan erişebilir olması nedeniyle tercih edildiklerini kaydetti. Savunma sanayinin önde gelen firmalarıyla aktif olarak çalıştıklarını açıklayan Alper Bilge, “Savunma sanayi alanındaki bir müşterimizle ortak yürüttüğümüz proje kapsamında tedarikçi fabrikaları birbirine bağlayarak üretim izlenebilirliğini uçtan uca gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece üretim kapasitesinin yüzde 30 artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.