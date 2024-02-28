Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: Gökyüzünde imzamız var

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in özellikle savunma sanayinin en zor dalı olan havacılık alanında bir asra dayanan tecrübe, bilgi birikimi ve sanayi alt yapısına sahip olduğunu aktaran Nadir Küpeli “Ülkemiz savunma sanayi kuruluşlarının cirosu 13 milyar dolara yaklaşırken, sektör hızla büyümeye devam ediyor. Havacılık sektöründeki 2023 yılı ihracatımız 5,5 milyar dolara ulaşırken, sektörde toplam 85 bine yakın yetkin kişi istihdam ediliyor. Eskişehir 100’e yakın üreticiyle havacılık sektöründe bilhassa uçak, helikopter ile İHA ve SİHA’ların en hayati ünitesi olan motor ve yapısal parçalarının üretiminin yanı sıra sivil ve askeri çok sayıdaki uçağın çeşitli parçalarının üretimi konusunda da büyük bir uzmanlığa ve bilgi birikimine sahiptir” dedi.

İhracatta ilk hedef 1 milyar dolar

Eskişehir’de havacılık ve savunma sanayiinde üretim yapan firmaların toplam cirosunun 1 milyar dolara yaklaştığını açıklayan Küpeli, 2022 yılında 350 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2023 yılında yüzde 25 artışla 436 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Yeni yapılan yatırımlar, sektörün hızlı büyüme potansiyeli ve alınan yeni siparişlerle birlikte birkaç yılı içinde savunma sanayi ihracatının 1 milyar dolar sınırını geçeceğini düşündüklerini aktaran Küpeli, “Sektörde şu an çalışan sayısı 9 bin 500 kişi civarında. OSB’de devreye girecek yeni yatırımlarla bu rakam birkaç yıl içinde 12 bine ulaşacak. Eskişehir, İstanbul ve Ankara’dan sonra savunma sanayi ürünlerinin üretim ve ihracatının en yoğun yapıldığı üçüncü şehirdir. Şunu övünerek belirtmemiz gerekir ki, havacılık sanayiinde ulaştığımız geniş üretim kabiliyeti ve yeteneğiyle, dünyada uçan her iki yolcu uçağından birisinde Eskişehir’de üretilen bir parça mutlaka bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyor

Yüksek kalitedeki üretim altyapısıyla Eskişehir’in dünya havacılık sanayi bakımından önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Küpeli, “Türkiye son yıllarda ardı ardına geliştirdiği yeni silah sistemleri ve hava araçlarıyla dünya savunma sanayiinde dengeleri hızla değiştirdi. Üreticilerimiz uzun yıllardır yabancı hava platformlarında yaptıkları kaliteli üretimle çok büyük mesafe kat ettiler. Şimdi sahip oldukları bilgi birikimlerini yerli ve yeni nesil savunma sanayi ürünlerine aktarıyorlar. Bu bakımdan havacılık ve savunma sanayimiz Eskişehir’de çok hızlı bir büyüme trendi içinde. Bu büyümenin bir parçası olmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar da yeni yatırım noktasında geniş bir insan gücü potansiyeli olması nedeniyle Eskişehir’i ve Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Yer tahsisi yaptığımız savunma sanayii alanında üretim yapan birçok sanayi kuruluşumuz var. Var olan işletmelerimiz ise yeni yatırımlarla sürekli büyüyorlar” diye konuştu.

Türkiye’de havacılık sanayinde ilk kurulan kümelerden birinin Eskişehir’de olduğu bilgisini paylaşan Nadir Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Havacılık kümemiz sektörün gelişmesinde önemli ilerlemeler sağladı. Bunun yanında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yeni teknolojiler geliştiren ve savunma sanayimize ürün üreten firmalarımız da bulunuyor. Eskişehir bu bakımdan çok güçlü bir eko sisteme sahip. Çok sayıda sektöre iş yapan yeni nesil mühendislik çözüm firmalarına ve üreticilere ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. Eskişehir’de sektörün özellikle yan sanayi firmaları yönünden çok hızlı geliştiğini ifade etmek isterim. Ayrıca kente yabancı sermayeli büyük ölçekli yeni havacılık sanayi firmalarını kazandırmak için de Eskişehir OSB yönetimi olarak girişimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

2030’lu yıllarda ihracat hedefi 3 milyar dolar

Eskişehir’in küresel çapta çok önemli bir tedarik merkezi olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Bugün Eskişehir’deki savunma sanayi firmalarımız askeri uçakların önemli yapısal ve motor parçalarını üretiyorlar. Ayrıca dünyadaki iki büyük yolcu uçağı markası olan Boeing ve Airbus’un çok sayıdaki parçalarını ve bunlarda kullanılan gelişmiş yeni nesil uçak motor parçalarını da üretiyorlar. Halen geliştirilen yeni nesil hava platformlarımızın önümüzdeki yıllarda seri üretiminin başlaması ve ardından gelecek dış satımlarla birlikte, Eskişehir OSB’de bu sektöre üretim yapan yan sanayi firma sayısının çok daha hızlı artacağını öngörüyoruz. 2030 yıllarda yeni yatırımların devreye girmesiyle yıllık ihracatımızın 2,5-3 milyar dolar düzeyine ulaşacağını hesaplıyoruz. Eskişehir’deki bu büyük ekosistemde yer almak ve geleceği çok açık olan bu sektörde üretim yapmak isteyen sanayi kuruluşlarına, her zaman Eskişehir OSB’den yer tahsis etmeye hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.