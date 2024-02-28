Çına Otomotiv, insansız hava araçları için motor parçaları üretiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de, 1975 yılında Mithat Çına tarafından küçük ölçekli bir atölye olarak kurulan Çına Otomotiv, başlangıçta makine ile otomotiv sektörlerine üretim yapan bir firmayken, 2013 yılında havacılık ve savunma sanayi sektörüne hizmet vermeye başladı. Bu tarihten sonra yatırımlarını bu alana yönlendiren Çına Otomotiv, özellikle kalite yönetim sistemi, makine, teçhizat, ekipman gibi sektör gereksinimlerine odaklandı. Bugün gelinen noktada 60 kişilik istihdam yaratan firma, tekrarlanabilir hassas üretim anlayışı ile uçak, helikopter, insansız hava araçlarında kullanılan ve yüksek önem arz eden kompleks gövde ve motor parçaları üretim yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Talaşlı imalat, kaynak konstrüksiyon ile tersine mühendislik ve tasarım kabiliyetlerine sahip olduklarını belirten Çına Otomotiv Fabrika Müdürü Evren Çına, konularında uzman, analitik ve çözüm odaklı düşünme yetisi ile inovasyon anlayışına sahip, teknolojiyi yakından takip eden deneyimli mühendisleri önderliğinde havacılık, savunma sanayi ve raylı sistemler sektörlerinde kullanılan özel fikstür (montaj, üretim, ölçüm fikstürleri), özel makine tasarımı ve imalatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çına, tasarım kabiliyetlerini hassas üretim anlayışı ile entegre ederek müşteri tasarımlı makine ve fikstür üretiminde hızlı ve doğru yanıtlar vermenin yanında fonksiyonellik konusunda da özel çözümler sunabildiklerine dikkat çekti.

Yeni üretim tesisiyle kapasiteyi ve istihdamı artıracak

İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden yeni fabrikalarına bu yılın son çeyreğinde taşınarak hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artıracaklarını aktaran

Çına, “Üretim tesisimizin inşaatının yüzde 85’ini tamamladık. Yeni fabrikamıza taşındıktan sonra savunma ve havacılık alanında yeni projelere yönelik yatırımlarımızı da artırmayı planlıyoruz. Bununla birlikte artacak olan üretim kapasitemiz ve istihdamımıza paralel olarak Avrupa ülkelerine 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz yüzde 20’lik ihracat payımızın da artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektörle ilgili en büyük sıkıntının nitelikli eleman eksikliği olduğuna dikkat çeken

Evren Çına, çalışanların yetkinlik ve kabiliyetlerinin artması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek üniversite-sanayi iş işbirliğine önem verdiklerini kaydetti. Nitelikli insan kaynağıyla verimliği artırmayı planladıklarını vurgulayan Çına, “Son dönemde üretimde verimliliği artırmaya odaklandık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl makine yatırımları da gerçekleştirdik. ERP ve MES sistemi kurduk. Böylece üretimi anlık olarak takip edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.