Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde, GOSB Teknopark’a ödül

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından bu sene 4.sü düzenlenen “Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri” gala gecesinde iş, sanat, eğitim ve spor dünyasından başarılı isimler ödüllendirildi. 26 Şubat 2024 tarihinde WOW İstanbul Hotels & Convention Center’da düzenlenen ödül töreninde GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdür Prof. Dr. Murat Çemberci ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider’in katılımlarıyla gerçekleşen 4.sü Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreninde "İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek Ödülü" aldı.

Türkiye’nin birçok ilkini barındıran Teknoparkı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve Tefen Endüstri Parkları’nın iş birliği ile 2005 yılında faaliyete başlayan, 61 bin 243 metrekarelik alanıyla bugün bünyesindeki 150’den fazla yazılım ve üretim firmasına yüksek nitelikli ofis alanı ve destek hizmeti sunduklarını belirten GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdür Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark A.Ş. olarak inovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirketlere yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunuyoruz. Bölgenin sahip olduğu üst seviye alt yapı ve sosyal imkanlardan faydalanmaktayız. GOSB içinde yer alması nedeniyle bünyesindeki tüm firmalar ve bölge sanayicileriyle yakın ilişkiler kurma ve ortak projeler yapma şansına sahibiz. GOSB Teknopark; Yazılım, Mühendislik, Elektronik, Enerji, Savunma Sanayi, Polimer, Otomotiv, Kimya, Sağlık ve Geri Dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren teknoloji girişimcilerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, GOSB Teknopark, Türkiye’nin birçok ilkini barındıran teknoparkıdır” dedi.