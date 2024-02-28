'KOBİ’lerin sürdürülebilirliği için finansa erişim ve dijitalleşme desteklenmeli'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

EGEKOBİDER tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, HDİ Sigorta, Folkart, Ege Kobi AŞ destekleriyle gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek, KOBİ’lerin devamlılığının sağlanması için finansa erişim ve dijitalleşme konusunda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük sermayeleri büyük yatırımlara dönüştürmek için çalıştıklarını aktaran Bilek, “Dernek olarak, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu BASİFED’e dahil olduk ve ortak projeler üretmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik herkesin uyum göstermesi gereken bir süreç. KOBİ’ler ekonomi için her zaman önemli bir güç oldu. Türkiye’de istihdamın yüzde 77’si bu işletmeler tarafından sağlanıyor. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, en başta finansa erişim ve dijitalleşmeden, çağa ayak uydurmaktan geçiyor” dedi.

Türkiye’de işletmelerin en büyük bölümünü oluşturan KOBİ’lerin istihdam ve ihracattaki paylarına bakınca daha fazla desteklenmeleri gerekliliğinin ortaya çıktığına dikkat çeken İzmir Valisi Süleyman Elban, “Ekonominin önemli bölümünü oluşturan bir işletme grubu olarak ticaret hacmine ve bireysel düzeyde istihdam hacmine bakınca bunlar mütevazi kalıyor Bu yapıların desteklemeye ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Üretime genellikle aile işletmesi olarak başlanmış bu işletmelerde alın teri, iyi niyet, samimiyet ve inanç var. KOBİ’lerin ayakta kalmaları için birçok konuda özel destek verilmesi lazım” diye konuştu.