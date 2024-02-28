İzmir iş dünyasının adaylardan öncelikli isteği “ulaşım”

NURETTİN BAKİ/İZMİR

Toplantının açılışında 7 yıldır üyeleriyle Türkiye ekonomisine ilişkin beklenti anketi yaptıklarını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Bu ankette üyelerimizin kentimize dair beklentilerini görebiliyoruz. Şubat ayı başında sonuçlarını açıkladığımız 2024 anketimizde üyelerimize İzmir'de öncelik verilmesi gereken üç yatırımı sorduk. Üyelerimiz, ilk sırada şehir içi ulaşımı gösterirken, ikinci sırayı kentsel dönüşüm projeleri, üçüncü sırayı çevreyolu aldı. Anketimizde; limanların geliştirilmesi/kapasite artırımı, ihtisas organize sanayi bölgeleri, tarımsal dönüşüm, İzmir körfez geçişi projesi ve dijital altyapı yatırımları da karşımıza çıktı. Geçen seneden farklı olarak şehir içi ulaşım konusunun üst sıraya yükseldiğini görüyoruz” dedi.

“İzmir önemli bir teknoloji ve inovasyon merkezi olmaya aday”

İzmir’in organize sanayi ve serbest bölgelerinin yanı sıra tarım için bereketli topraklara sahip olduğunu kaydeden Zorlu, “İzmir, önemli bir teknoloji ve inovasyon merkezi olmaya aday. Mevcut altyapısına ek olarak İzmir Bilişim Vadisi ve İzQ ortaklığı önemli bir tamamlayıcı unsur teşkil ediyor. İzmir uluslararası arenada öne çıkan yazılım ve oyun şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle rüzgar enerjisinde ortaya çıkan kümelenmenin yanı sıra yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları bakımından da ön planda. Kısaca İzmir, başlı başına bir ekosistem oluşturma yolunda hızla ilerliyor. Bu ekosistemi her açından besleyen, ihtiyaçlarına cevap sunacak kent oluşturulması gerekiyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik kavramının anahtar görevi görmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“İzmir çok yıpratılmış bir kent”

İzmir’in yıpratılmış bir kent olduğunu söyleyen ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükrüer ise, “Muhteşem tabiatına çok hoyrat davranmışız. Körfezimizi temiz tutamamışız, tarihsel dokusunu koruyamamışız. Kötü yapılaşmalarımız şimdilerde daha bir konuştuğumuz üzere deprem riskleri nedeniyle kâbusumuz olmuş. Ekolojik götürüsü ekonomik faydasının çok üzerinde olan ve kötü işletilen sınai tesislerine, maden işletmelerine hala kolaylıkla yeşil ışık yakıyoruz. Bu kenti yönetecek belediye başkanının bu sorunlara ve konulara öncelik vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.