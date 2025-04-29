GTO, meslek liseleri için güçlü adımlar atmaya devam ediyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), meslek liselerinin daha görünür, daha güçlü ve daha tercih edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda, gençlerin kariyer yolculuğuna ışık tutacak bir etkinlik daha düzenlendi. Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ortaokul müdür yardımcıları ile rehber öğretmenlerin katılım gösterdiği toplantıda, mesleki eğitim alanındaki farkındalığın artırılmasına yönelik güçlü mesajlara yer verildi. Program çercevesinde meslek liselerinin sunduğu eğitim olanakları, sektörlerle kurduğu iş birlikleri ve öğrencilere sağladığı kariyer fırsatları tanıtıldı. Etkinliğe, Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş başta olmak üzere, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Donanımlı bireyler güçlü meslek liseleriyle mümkün

Açılış konuşmasında mesleki eğitimin ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne değinen Abdurrahman Aslantaş, konuşmasında şu detaylara yer verdi “Mesleki eğitim, sadece bir diploma değil; aynı zamanda bir meslek, bir gelecek, bir hayat standardıdır. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, bu anlayışı daha geniş kitlelere anlatmak ve meslek liselerini gençlerimiz için daha cazip hale getirmektir. Gençlerimizin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmesi ancak güçlü bir mesleki eğitimle mümkündür” diye belirtti. Toplantıda yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler ile ortaokul düzeyindeki öğrencilere rehberlik eden eğitimcilerin meslek liseleri hakkındaki bilgi düzeyleri artırıldı. Gerçekleşen toplantıda sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki eğitimin stratejik bir önemine vurgu yapıldı.

Öncelikli hedef meslek liselerinin güçlenmesi

Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası olarak, sanayi ve üretim gücünü destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetişmesi için meslek liselerinin güçlenmesi ve daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmesini öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti. Aslantaş, “Gençlerimizin yeteneklerini keşfedeceği, sektörün aradığı becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişeceği bu okulların, ülkemizin ekonomik kalkınmasında üstleneceği rolün bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.