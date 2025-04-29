MARMARAKAF, gençler için kariyerin ve geleceğin yol haritası

Kocaeli

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 14 üniversitenin paydaşlığı ile düzenlenen MARMARAKAF fuarın açılışı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, eş zamanlı olarak düzenlenen 700’den fazla etkinliğiyle de iş dünyası ve genç yetenekler arasında köprü oluşturdu.

MARMARAKAF, öğrencilere ve mezunlara iş ve staj imkanlarını keşfetme fırsatı sunmanın yanı sıra, çeşitli sektörlerden uzmanlarla buluşma, atölye çalışmalarına katılma, ilham verici söyleşilere katılma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma imkanı da sağlıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen "Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu" ve Prof. Dr. Nalan Tekin moderatörlüğünde gerçekleşen “Limanlarda Gelecek Var Sektör Dönüşüyor Kariyerler Değişiyor” panelleri gerçekleşti.

Ara eleman ihtiyacı için çeşitli kurslar açıyoruz

Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu paneline, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstihdam politikasını sadece belediyeler üzerine kurmak, baştan hatalı bir yaklaşım olacağının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Aynı şekilde, tüm istihdamı kamu üzerine inşa etmek de kabul edilemez. Bizim önceliğimiz özel sektörü güçlendirmek ve gençlerimizi bu dinamik alana hazırlamak olmalı. Belediyelerin doğrudan büyük ölçekli istihdam politikaları oluşturması yerine, bu ekosistemi destekleyici adımlar atması daha doğru olacaktır.

Bizim belediye olarak yaptığımız da bu yönde. 2010 yılında bilgisayar dağıtarak o günün ihtiyacına yönelik bir adım attık. Bugün ise değişen dünyanın gerekliliklerini görerek tüm okullarımızda robotik kodlama sınıfları kurduk. Amacımız, çocuklarımızın kodlama öğrenerek geleceğin dünyasına hazırlanmalarını sağlamak. Ancak genel istihdam politikamızda hala boşluklar olduğunu görüyoruz. Özellikle ara eleman ihtiyacını gidermek için çeşitli kurslar açıyoruz, toplu taşıma sürücüsü, çağrı merkezi elemanı gibi alanlarda eğitimler veriyoruz” İfadelerine yer verdi.

2050 hedefiyle sıfır emisyon

Sadece bugünü değil, dünü unutmadan yarını planlamak zorundayız diyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Dünya değiştikçe şehir standartları da değişiyor. Gelecek için yeşil, yaşanabilir ve düşük karbon emisyonlu şehirler inşa etmek zorundayız. Sakarya Büyükşehir olarak Türkiye'de 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu bir şehir olma hedefiyle büyük çaba gösteriyoruz. Gençlerimizin de bu konuda çalışması için üniversitelerimizle ortak projeler yürütüyoruz.

Sosyal ve yeşil dönüşüm gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına kaçınılmazdır. Sakarya'da geçmişte yaşanan kayıpların gelecekte tekrar etmemesi için bugünden önlemler alıyoruz ve gençlere yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefliyoruz. Bu konuda kararlıyız ve önemli adımlar atıyoruz. Şehir merkezinde başlayıp tüm şehre yayılacak bir dönüşümün kısa sürede hayata geçireceğiz. Sakarya’nın başlatacağı dönüşümün, Türkiye’ye örnek olacak şekilde yenilikçi bir şehir modelini oluşturacak.” ifadelerini kullandı.

“En temel hedef istihdamı arttırmak”

Limanlarda Gelecek Var! Sektör Dönüşüyor Kariyerler Değişiyor, panelinde Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı (TÜRKLİM) Hamdi Erçelik ve Genel Sekreter Faruk Doğan katılımcılar ile bir araya gelerek Türkiye'nin limancılık alanındaki yükselişini ve gençlere yönelik önemli tavsiyelerini paylaştı.

TÜRKLİM olarak en temel hedefimiz, limanlarımızdaki nitelikli istihdamı artırmak olduğunu dile getiren TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik,“Liman işletmeciliği sektöründe, mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla, sektör kuruluşu çatısı altında 'Kariyerport'u hayata geçirdik. Ankara'dan aldığımız akreditasyonla, limanlarımızın özel ihtiyaçlarına yönelik sınavlar düzenliyoruz. Eğitimleri bizzat liman işletmeleri veriyor, biz ise bu sürecin denetlenmesi ve belgelendirilmesi aşamasındayız.

Uluslararası ticaretin kalbi olan limanlarımız için en kritik beklentimiz ise yabancı dil yeterliliği. Artık o klasik, sadece gramer odaklı yabancı dil öğrenme yaklaşımını aşmamız gerekiyor. Önemli olan, pratik iletişim becerilerini kazanmak ve yabancı dili tamamladıktan sonra da mesleki deneyimi en iyi şekilde edinmek. Unutmamalıyız ki, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, işin özünde insan var. Eğer insani değerleri anlarsak, birbirimize saygı ve sevgiyle yaklaşırsak, yapay zeka gibi teknolojilerden en iyi şekilde faydalanabiliriz.” dedi.

“Sadece en iyi vinci getirmekle bitmiyor”

Limanlar, bir ülkenin dış dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu dile getiren TÜRKLİM Genel Sekreteri Faruk Doğan, “Bizim limanlarımız da uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmak zorunda. Bu nedenle çağın getirdiği tüm yeniliklere kapılarımızı sonuna kadar açık tutmamız gerekiyor. Tarihe baktığımızda da görürüz ki, denizcilik ve limanlar aracılığıyla nice yenilik Türkiye'ye girmiş, girmeye de devam edecektir. İşte bu yüzden otomatik sistemler, modern liman işletmeciliği için hayati bir öneme sahip. Elbette sadece en iyi vinci getirmekle iş bitmiyor. Daha hızlı, daha az hatayla çalışan, çevreci yaklaşımları destekleyen sistemleri de düşünmek zorundayız.

Şu anda liman sistemleri büyük bir dijital dönüşümün içinde. Yapay zeka bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri. 5G teknolojisi gibi yüksek hızlı iletişim altyapıları olmazsa olmaz. Gelecekte otonom gemilerin de devreye gireceğini düşündüğümüzde, limanlardaki otonom sistemlerin de kaçınılmaz olarak daha da gelişeceğini öngörebiliriz. Tüm bu dijitalleşmenin yanı sıra, çevresel sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu nedenle yeşil dönüşüm de limancılık sektörünün geleceği için en az dijitalleşme kadar önemli” diyerek sözlerini tamamladı.