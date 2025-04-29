Aydın, Çıldır Havalimanı için güç birliğiyle hareket edecek

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Sanayi Odası (AYSO) ve Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl başlatılan ve ilki geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Aydın İçin Güç Birliği toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Toplantıda kentin öncelikli ihtiyaçları belirlenerek, bunların nasıl karşılanacağına dair yol haritası çizildi. Toplantıda Aydın Çıldır Havalimanı’nın yolcu trafiğine açılması konusunda gerekli adımların atılması kararı alındı.

İlk toplantıda alınan kararlar ve belirlenen gündeme bağlı olarak ilgili kurum müdürlerinin davet edildiği toplantı sonrasında Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Aydın Çıldır havalimanının yolcu trafiğine açılması ile ilgili tam bir mutabakata varıldığı, gerekli çalışmaların ve girişimlerin yapılmasına karar verildiği dile getirildi.

Toplantıda ayrıca Söke Sazlı Mahallesi ve Novada Kavşaklarında özellikle yaz dönemlerinde yaşanan yoğun trafiğin giderilmesi için gerekli görüşmelerin yapılmasına, devam eden yatırımların hızlandırılması, aynı zamanda ilin diğer ulaşım konuları ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına, Aydın’da yaşanan meteorolojik kuraklıktan dolayı üreticilerin mağdur olmaması adına üretici temsilcilerinin talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak sulama sezonunda azami verimin alınması için gerekli çalışmaların yapılmasına, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanması için ilgili bakanlık nezdinde girişimlerin yapılmasına karar verildi.

7 Mart 2025 tarihindeki ilk toplantıda belirlenen gündem maddelerinden birinin Aydın’ın deprem gerçeği olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Deprem öncesi ve sonrası ile ilgili uzmanların görüşleri alınarak, bilimsel veriler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde; bütün kurumların eşgüdüm içerisinde depreme hazırlık konusunda gerekli çalışmaları yapmasına, bugünkü toplantıda alınan kararlara ilişkin aksiyonlarda yol alınmasının ardından, Aydın için belirlenen diğer gündem maddeleriyle birlikte, üçüncü toplantının Aydın Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.