Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, gelecek yılların profilini çizecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayıp güç birliği oluşturmak adına 2023’ün Ağustos ayında kurulan Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB), nitelikli gelişim için sorumluluk almaya devam ediyor. Tüzel kişilik kazandıktan hemen sonra Çukurova Mobilya Kent gibi önemli bir vizyon projesi ortaya koyan ve tanıtım organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik temaslarını hızlandıran MERMOB, 4 sene boyunca çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayan Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı’na yeniden hayat verdi. Dernek, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) katkılarıyla geçen yıl ilkini düzenlediği fuarın ikincisini 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirdi. Mersin, Adana ve Hatay’da faaliyet gösteren 38 firmanın stant açtığı etkinlik, yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, perakende satışlar ve kurulan yeni işbirlikleri hem firmaları hem de dernek yönetimini mutlu etti.



“Sınıflandırma mantığında ilerlemek istiyoruz”

Ülke genelindeki ekonomik sorunlara rağmen, fuardan beklentilere yakın sonuçlar elde ettiklerini açıklayan MERMOB Başkanı M. Sadık Özkan, “Perakendeye yönelik bir fuar olmasına karşın, özellikle kentimizin sahil bölgesindeki oteller ve öğrenci yurtlarının temsilcileri firmalarımızla iletişim kurup çeşitli fiyat teklifleri aldı. Bu seneki sonuçlarla gelecek yıllarda yapılacak fuarların profilini çizeceğiz. Bizleri son gün ziyaret eden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ile yaptığımız görüşmede, fuara yeni bir soluk ve anlayış getirmek istediğimizi ifade ettik. Gelecek yıllarda sınıflandırma mantığında ilerlemek istiyoruz. Ayrıca Mersin ve Adana fuarlarının birleştirilmesi teklifini değerlendirmeye alacağız. Hedefimiz bu fuarı uluslararası ölçeğe taşımaktır” dedi.