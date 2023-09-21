Bebek ve çocuk konfeksiyonunda rekabet gücü kayboluyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bebek ve çocuk konfeksiyonunda önemli bir üretim üssü olan ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapan Türkiye karşısında Çin yeni atılımlarla önemli avantajlar elde etti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye’nin en büyük avantajı olan az adetli siparişler için de Çinli firmalar harekete geçti. Halihazırda operasyon kabiliyeti nedeniyle küçük adetli işlerin ilk durağı olan Türkiye’deki üreticiler, Çinli firmaların 100 adet ve üzeri iş kabul etmeye başlamasıyla derin bir yara aldı. Bununla birlikte Çin hükümeti sağladığı avantajlarla bu sektördeki navlun bedellerini de firmalara yansıtmama kararı aldı. Çinli firmaların son dönemde sektörden çok fazla sipariş aldığını belirten sektör temsilcileri, mevcut işlerin beklentinin altına doğru ivmelendiğini belirtti.

Türkiye’nin Bebek ve Çocuk konfeksiyonunda önemli bir üretici olduğunu belirten Lemon Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Şengül, “Çin hükümetinin Çinli şirketlere sağladığı avantajlar ne yazık ki rekabet gücümüzü kırmaya başladı. Bugün az adetli işler bile Çin’e kayıyor. Son dönemde artan maliyetlerimiz de göz önünde bulundurulduğunda sektörün oldukça zorlandığı bir gerçek. Sadece Çin de değil, şu anda Mısır da sektör adına önemli bir tehdit olarak gelişiyor. Emek yoğun olan bu sektörde Mısır’da aylık 85 dolar olan ücretler bizi rekabette zorlamaya başladı. Şu anda kalitemiz ve tecrübemiz nedeniyle halen avantajımız var ama rekabetçiliği koruyamazsak sektörü ayakta tutabilmek çok güçleşecek” dedi.

“Rekabet için destekler artırılmalı”

Kazançlarını sektörün gelişimine harcadıklarını belirten ve desteklerin artması gerektiğine vurgu yapan Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “Sektörümüzün nitelikli eleman sorununa çözüm bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bursa’dan da dünya alanında rekabet edecek markaların çıkmamasının önünde engel yok. Tabi bu noktadaki rekabet gücünü yakalayabilmemiz için de desteklerin arttırılması lazım. Vişne Caddesi’ne hem sektör temsilcilerimiz hem yerel yöneticilerimiz hem de siyasetçilerimizin daha fazla eğilmesi gerektiğine inanıyoruz. Vişne Caddesi Bursa ve Yıldırım’ın en değerli bölgesi. Bu değeri birlikte büyütebiliriz” diye konuştu.

“Tekstilin her alanı etkilendi”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak küresel çapta arz yönünde bir daralma meydana geldiğini belirterek, “Tekstil sektörünün tamamını etkileyen bir kriz söz konusu. Vişne Caddesi’nde ticaret yapan bebe ve çocuk giyim sektörü de bu krizden etkilendi. Dönemlik geçişler her zaman olağan durumlardır ve ticaretin yavaş olduğu dönemlerdir. Yalnız bu seferki kriz, geçiş dönemlerinin de altında bir ticaretin olduğu bir süreç oldu. Tekstil sektörünün tamamının olduğu gibi bebe ve çocuk giyim sektörünün de bu krizden kış sezonunda işlerin artmasıyla birlikte olumlu şekilde ayrışacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.