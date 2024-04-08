Deniz kirliliği ve kayıt dışılıkla mücadele ediliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ile birlikte Antalya’nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Vali Şahin, Mart ayında asayiş, kaçakçılıkla mücadele, narkotik, siber suçlarla mücadele, trafikle ilgili çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonları değerlendiren Vali Şahin, şunları kaydetti.

‘’Organize suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele, Aklama suçları ve suç gelirlerine yönelik suçlar ile mücadele birimlerinde 140 operasyonda 185 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 11 milyon 405 bin 838 makaron, 14 bin 623 litre kaçak akaryakıt, 28 bin 887 şişe kaçak içki, 214 bin 192 adet kaçak emtia, 5 bin 242 paket kaçak sigara, 594 kilogram kaçak tütün, 127 adet kaçak cep telefonu, 102 adet sahte para, 11 adet sahte belge, 36 adet tabanca, 767 adet fişek ve 11 bin 320 TL suç geliri para ele geçirildi. Suçlularla mücadele edilirken ekonomide kayıt dışılık ve vergi kaybının önlenmesi ile halk sağlığını korumak için de mücadele ediyoruz.’’

Antalya’da 103 bin yabancı yaşıyor

Geçen Mart ayında dört ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Hulusi Şahin, 125 geçici koruma kapsamındaki yabancının kayıtlı oldukları illere gönderilmek için geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini, 51 farklı yabancı uyruklu kişilerinde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Antalya'da 103 bin 723 yabancı uyrukluya oturma izni verildiğini vurgulayan Vali şahin, ‘’Antalya’da ikamet eden yabancılar arasında ilk sırada Ruslar, ikinci Kazaklar, üçüncü Ukraynalılar bulunuyor’’ dedi.

Denizi kirletenlere ceza

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 875 adet gemi, turist taşıyan tur teknesi ile işletmenin kontrol edildiğini söyledi. Denetimlerde yönetmeliklere aykırı davranan gemi, tekne ve işletmelere 44 adet yasal işlem yapıldığını ve 485 bin 556 TL idari para cezası uygulandığını belirten Vali Şahin, şunları kaydetti.

‘’Kaçakçılık istihbarat, hareket ve bilgi toplama sorgulamaları kapsamında 7 bin 805 şahsın sorgulaması yapılmış, arama kaydı bulunan 46 kişi tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Dört adet arama kurtarma görevinde 30 kişi sağ kurtarıldı. İki düzensiz göç olayında 24 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen bir şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmıştır. Çevre kanununa muhalefetten iki adet tekne gemiye 460 bin 902 TL idari para cezası uygulanmıştır."