SMS-TORK, yılın ilk çeyreğinde 5 üniversitede etkinliklere katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Firmanın 1985’ten bu yana TORK markası ile hizmet verdiğini aktaran SMS-TORK Sürekli İyileştirme Birimi Yöneticisi Buğra Gürdrama, Türkiye’de ilk yerli solenoid vana, pnömatik aktüatör, pnömatik pistonlu vana, patlaç valf ve elektrikli aktüatör imalatçısı olduklarını ifade etti.

2017 yılının ikinci yarısında Varnasan markasını kendi bünyelerine katarak vana imalatına da başladıklarını açıklayan Gürdrama, “İmalatımızı Dilovası’nda bulunan 9 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge ekibimiz ile tasarım ve yerli üretimini yapıyoruz. Geniş ürün gamımızla birçok sektöre hitap ediyoruz. Aynı zamanda GHM Honsberg, Martens, Tecfluid, Aflowt, Tecsis, Graisinger, Beck ve Power Genex gibi sektöründe öncü ölçü kontrol firmalarının debi, basınç, seviye, ağırlık, sıcaklık, pH, analiz cihazları ürünlerinin de Türkiye'deki temsilciliğini yapmaktayız” dedi.

“Çalıştığım Firmada Yalın Dönüşümü Nasıl Başlatabilirim?”

Üniversitelerin daveti ve sektörel deneyimlerimizi aktarmak adına katıldığımız Beykent Üniversitesi’nde Yalın Dönüşüm üzerine eğitim verdiklerini aktaran Gürdrama, “Çalıştığım Firmada Yalın Dönüşümü Nasıl Başlatabilirim?” başlıklı gerçekleştirdiğimiz eğitimde yalın dönüşüm yolculuğu hakkında bilgi ve deneyimlerin gelecek nesil mühendislerle paylaşılmasına olanak sağladık. Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz ‘Sürdürülebilir Yalın Çalıştay’ında “Yalın Dönüşümü Uygulamaya Karar Vermek” konulu deneyimler hakkında çeşitli sektörlerden gelen profesyoneller, yalın lider adayları, akademisyenler ve öğrencilerle yapılan etkileşim, yalın düşünce yapısının iş dünyasındaki öneminin vurgulanmasını olanak sağladık.”

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen İTÜ Kariyer Zirvesi'nde, öğrencilere yönelik sektör deneyimlerinin paylaşımı, gelecek vizyonları üzerine yapılan tartışmalar ve iş/staj olanakları hakkında bilgi veren Gürdrama, öğrencilerin gösterdiği yoğun ilginin, geleceğin liderleriyle yapılan buluşmanın değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı'nda, "Yetenek Her Yerde" teması altında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli öğrencilerle buluşan Buğra Gürdrama, “İş ve staj olanaklarının tanıtıldığı bu fuarda, genç yeteneklere kariyer yollarında rehberlik ettik” dedi. Gürdrama, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi, savunma sektörünün öncü şirketlerini ve üst düzey yöneticilerini bir araya getirdiği etkinlikte, savunma sanayisinin geleceği, sektördeki iş imkanları ve TORK ’un bu alandaki katkılarına dair detaylı sohbetler yaptıklarını belirtti.

2024 yılının ilk çeyreğinde katıldığı programlar ile öğrencilere ilham veren SMS-TORK, sektörel deneyimleri ve projelerini paylaşarak katılımcılarda büyük ilgi uyandırdı.