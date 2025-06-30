İnşaat Mühendisliğinin Niteliksel Sorunları ve Çözüm Yolları Masaya Yatırıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi tarafından, Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisliği Çalıştayı gerçekleştirildi.

İMO Kahramanmaraş Temsilciliğinin yürütücülüğünde düzenlenen çalıştayda, ülkemizdeki inşaat mühendisliğinin niteliksel sorunları ve çözüm yolları, on çalıştay masasında kapsamlı bir şekilde, konusunda tecrübeli inşaat mühendisleri tarafından değerlendirildi.

İnşaat Mühendisliği Çalıştayları, İnşaat Mühendisleri Odasının tüm Şubelerinde gerçekleştirilerek, ülke çapındaki bu çalıştaylardan elde edilecek değerlendirme ve öneriler, Aralık 2025’te Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Merkezince gerçekleştirilecek olan İnşaat Mühendisliği Kurultayına zemin oluşturmak üzere iletilecektir.

Çalıştayın açılış konuşmaları; İMO Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli, İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü İnşaat Mühendisi Ahmet Şahin, Onikişubat İlçe Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Milletvekili İnşaat Mühendisi Ömer Oruç Bilal Debgici tarafından yapıldı.

Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli konuşmasında; İnşaat Mühendisliği Çalıştayının, inşaat mühendisliği mesleğinin, meslektaşlarının, bölgenin geleceği için büyük önem arz ettiğini belirterek, bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapmanın onur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gündeşli; 6 Şubat 2023 depremleriyle yaşanan felaketin, sevdiklerimizi bizden koparmasının yanı sıra aynı zamanda yuvalarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve günlük hayat akışımızı da elimizden aldığını söyleyerek; “Ancak biliyoruz ki, insanlık tarihi var olduğu sürece barınmaya, suya, yola ve korunmaya ihtiyaç olacaktır. Yapılaşma ve kentleşme hız kesmeden devam edecek, deprem nedeniyle yok olan kentlerimiz anka kuşu misali küllerinden doğacaktır, doğmalıdır. Bu yeniden doğuşta en büyük rol de yine inşaat mühendisleri olan bizlere düşmektedir” dedi

İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak konuşmasında, inşaat mühendisliği eğitimindeki sorunlara, meslektaşlarının işsizlik ve özlük sorunlarına değinerek, yetkin mühendisliğin önemine vurgu yaptı.

İçinde bulunduğumuz dönemde inşaat mühendisliği mesleğinin, önemli niteliksel sorunları olduğunu ifade eden Çak; “Yükseköğretim kurumlarında verilen mühendislik ve mimarlık eğitimi, seviyesi ne olursa olsun temel eğitim niteliğindedir. Bir mühendisin sadece dört yıllık bir eğitim ile unvanını taşıdığı meslekte ve alt dallarının tamamında uzmanlaşması ya da yetkinleşmesi fiilen mümkün değildir. Taşıdığı unvan nedeniyle tüm alanlarda yetkilendirilmiş olması da bir çelişkidir. Bu yüzden bilgiyi, deneyimi ve etik değerleri içinde barındıran "Yetkin Mühendislik" kavramı Odamızca benimsenmiştir.” dedi.

Çak; Mühendislik ve Mimarlık hizmetlerinde, özellikle yapı alanlarında hizmet veren teknik kadroların bilinçli ve bilgili olmalarının, etik değerlere sahip olmalarının kamu çıkarları açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Bilgi ve bilinç düzeyinin artmasının, etik ilkelerin hayata geçirilmesinin; aynı zamanda halkın can ve mal güvenliğinin korunması, ulusal kaynakların doğru kullanılması ve savurganlığa son verilmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.

“Biz geçmişten güç alıyor ama geçmişte yapılanlarla yetinmiyoruz” diyen Çak; İnşaat Mühendisleri Odasının 70 yıllık tarihinin yol göstericiliğinde yükselirken, aynı zamanda geleceğe de hazırlandıklarını, düzenlenen çalıştayın da geleceğe doğru yönelen bir çalışma niteliğinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından masa çalışmalarına geçildi. Çalıştayın ''ülkemizde inşaat mühendisliğinin niteliksel sorunları ve çözüm yolları'' olan ana teması doğrultusunda; belirlenen konu başlıkları altında, öncesinde başlıklarla ilgili hazırlıklarını yapan 110 inşaat mühendisi, 10 masada tartışmalarını, değerlendirmelerini yaptı.