TİM 1000’de Adana’nın firma sayısı 1 azaldı, ihracatı 66 milyon dolar arttı

ADANA/EKONOMİ

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024 araştırmasında Adana’dan 19 firma yer aldı. Listeye giren firma sayısı, bir önceki yıla göre 1 azaldı, ihracat rakamı ise yaklaşık 66 milyon dolar arttı.

TİM 1000'deki firmaları kutlayan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “Önümüzdeki dönemde Adana’dan daha çok firmanın bu prestijli listede yer alacağına inancımız tam” dedi. Kıvanç, 2023 yılında 20 olan firma sayısının, 2024 yılında 19 olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tablo bir düşüş gibi görünse de firmalarımızın toplam ihracat değerine ve yeni yatırım potansiyeline baktığımızda Adana'nın üretim gücünü ve ihracattaki dirençli yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. 2023 yılında Adana’dan TİM 1000 listesine giren 20 firmanın toplam ihracatı 1 milyar 580 milyon 448 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında ise listeye giren firma sayısı 19’a düşmesine rağmen toplam ihracat değeri 1 milyar 646 milyon 876 bin dolara yükseldi. Bu artış, Adana sanayisinin üretim ve dış ticaretteki verimlilik artışını ve katma değerli ihracata yöneldiğini ortaya koymaktadır.”



SASA Adana’nın ihracat şampiyonu

2024’de 340 milyon 512 bin 603 dolarlık ihracat gerçekleştiren SASA’nın, Adana’nın ihracat şampiyonu olduğunu belirten Kıvanç, “Türkiye genel sıralamasında 75’inci sırada yer alan SASA Adana’mızın ihracat şampiyonu oldu. SASA’yı 296 milyon 812 bin 315 dolar ile TEMSA takip etti” bilgisini verdi.

Adana’da yeni sanayi bölgeleri geliyor

Adana’nın önemli bir değişim ve büyüme sürecine girdiğini bildiren Zeki Kıvanç, “Adana’mız, özellikle yeni kurulacak sanayi bölgeleriyle birlikte Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu süreci sadece sanayi altyapısı değil, aynı zamanda stratejik lojistik avantajlarımız da desteklemektedir. Mersin ve İskenderun Limanlarına olan yakınlığımız, faaliyete geçen bölgesel havaalanımız, yeni yapılacak konteyner limanımız ve güçlendirilen demiryolu bağlantılarımız sayesinde Adana, Türkiye’nin ve bölgenin lojistik merkezlerinden biri haline gelmektedir” diye konuştu.

Kıvanç, Adana’nın sahip olduğu sektör çeşitliliğine de dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Şehrimiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi gibi stratejik alanlarda önemli bir üretim merkezi. Bu sektörel zenginlik, Adana’yı sadece bugünün değil, geleceğin de yatırım cazibe merkezi haline getirmektedir. Ayrıca, zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, güçlü üniversiteleri ve gelişmiş yaşam standartlarıyla Adana, yalnızca yatırım için değil, nitelikli insan kaynağı açısından da yüksek potansiyele sahiptir. İnancımız tam ki kısa bir süre içerisinde TİM 1000 listesinde yer alan firma sayımızda önemli bir artış olacak.”

İLK 1000'DE YER ALAN ADANA FİRMALARI

75. ASA DIŞ TİC. A.Ş.

81. TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.

241. AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD. ŞTİ.

307. ADM BESİN VE TARIM A.Ş.

313. MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.

375. ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

443. FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

452. OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

503. BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

519. ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR

591. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

664. ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT.PAZ.SAN. TİC. A.Ş.

674. SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

708. AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR. VE SAN. TİC. A.Ş.

732. ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR

748. PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKS.SAN. TİC. A.Ş.

852. SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

862. PİLYEM GIDA TARIM SAN. TİC. A.Ş.

939. ASLAN YAĞ GIDA VE AMB.MAL.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

