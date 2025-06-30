MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka: “STK’lar rehberlik rolünü üstlenmeli”

DUYGU GÖKSU / MANİSA

Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD), hem iş dünyasının gelişimini hem de Manisa’nın sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek projeler hayata geçiriyor. MAGİAD’ın en önemli stratejik çalışmalarından biri olan Vizyon Manisa Projesi’nin Manisa’nın gelecek 50 yılını planlamayı amaçlayan bir çalışma olduğunu söyleyen MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bozyaka, “Ne yazık ki, her seçim döneminde yerel yönetimlerin ve siyasilerin kısa vadeli, seçime yönelik projelere odaklandığını görüyoruz. Bu döngü, kentimizin kronikleşmiş sorunlarını çözümsüz bırakıyor. Biz, MAGİAD olarak, bu yaklaşımın dışına çıkarak, sivil toplumun rehberlik rolünü üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Vizyon Manisa kapsamında; çarpık kentleşme, otopark sorunu, trafik yoğunluğu, altyapı eksiklikleri ve ulaşım problemleri gibi temel kent meselelerine çözüm önerileri geliştirdiklerini, ayrıca, OSB’ler ve üniversitenin kentle entegrasyonu konusundaki yapısal sorunlara da odaklandıklarını belirten Bozyaka, “Projeyi, meslek odaları, uzman kuruluşlar ve akademisyenlerle birlikte yürütüyor; bilimsel veriye dayalı, katılımcı bir yöntem benimsiyoruz. Bölgedeki genç iş insanlarının gelişimini desteklemek amacıyla kurmakta olduğumuz MAGİAD Liderlik Akademisi, stratejik yönetimden dijital dönüşüme, sürdürülebilirlikten etkili iletişime kadar birçok alanda kapsamlı eğitim programları sunacak” dedi.

“Tüm çalışmalarımızla yarının vizyonuna yön veriyoruz”

Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illerini kapsayan Temiz Gediz Projesini anlatan Bozyaka, “Bu proje çevresel sürdürülebilirlik odaklı bir girişim. Sanayi bölgelerinin arıtma altyapılarının incelendiği, belediyeler, üniversiteler, meslek odaları ve STK’larla iş birliği içinde yürütülen bu projede, paydaşlara Temiz Gediz Paydaş Sertifikası verilecek ve Gediz Havzası’nın korunması için aktif sorumluluk paylaşılacak. Nihai amacımız, daha temiz bir Gediz ve İzmir Körfezi elde etmek. Ekonomik kalkınmaya katkı sunmak adına ise, kuruluş çalışmaları süren MAGİAD Yatırım A.Ş., üyelerimizin yatırım fırsatlarına birlikte erişebileceği, girişimcilik ekosistemine sermaye sağlayabilecek kurumsal bir yapı olarak şekilleniyor. Her hafta gerçekleştirdiğimiz Tecrübe Akademileri ile, iş dünyasının ve kamu yönetiminin tecrübeli isimlerini genç üyelerimizle buluşturuyor; bilgi aktarımını, ilham ve deneyim paylaşımını önemsiyoruz. Dış ticareti geliştirmek amacıyla başlattığımız Ticaret Köprüleri Programı sayesinde üyelerimiz, yurtdışındaki iş insanlarıyla tanışma, ihracat ağlarını genişletme ve yeni pazarlara açılma fırsatına sahip oluyor. Ayrıca, genç girişimciler için yürüttüğümüz İş Geliştirme ve Mentorluk Programı ile yenilikçi iş fikirlerine mentorluk ve yatırım ağına erişim sağlıyoruz. Kadın üyelerimizin güçlenmesini desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Dayanışma Platformu da iş dünyasında eşit temsiliyet için önemli bir adım. Sosyal bağları güçlendirmek adına hayata geçirdiğimiz MAGİAD Kültür Buluşmaları ile iş dünyasını sanat ve kültürle buluşturuyor, daha bütüncül bir gelişim alanı yaratıyoruz. Tüm bu çalışmalarla, MAGİAD olarak sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının vizyonuna da yön vermeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Manisa, ekonomik anlamda Türkiye’nin en dinamik illerinden biri”

Manisa’yı tarımda bir bereket merkezi, sanayide güçlü bir üretim üssü, lojistikte stratejik bir konum ve yenilenebilir enerjide gelecek vadeden bir şehir olarak niteleyen Bozyaka, “MAGİAD olarak biz de bu potansiyelin gelişmesi için çalışıyoruz. Manisa, Türkiye’nin ekonomik anlamda en dinamik illerinden biri. Hem tarımda hem sanayide güçlü bir çeşitliliğe sahip. Bu çeşitlilik Manisa’yı sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma açısından da özel kılıyor” dedi. Son yıllarda Manisa ekonomisinin büyüyen alanlarını paylaşan Bozyaka, “Otomotiv yan sanayi büyük bir ivme kazandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kümelenen firmalar; kalıp, jant ve transmisyon parçası gibi alanlarda önemli üretim gücü oluşturdu. Yenilenebilir enerji yatırımları yaygınlaşıyor. Rüzgâr, jeotermal ve biyogaz projeleriyle enerji üretiminde çeşitlilik ve çevresel duyarlılık ön planda. Dijital dönüşüm, özellikle üretim ve lojistik alanında önemli atılımlar getiriyor. OSB’lerde dijitalleşme ve otomasyon yatırımları hız kazandı” değerlendirmelerinde bulundu.

“Farklı ölçeklerde birçok çalışma yürütüyoruz”

Sektörlerin gelişmesine katkı sağlamak adına farklı ölçeklerde birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Bozyaka, “Tarımda teknoloji kullanımı üzerine saha projeleri geliştiriyoruz. OSB’ler, meslek odaları ve üniversitelerle birlikte sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve Ar-Gr odaklı çalıştaylar düzenliyoruz. MAGİAD Yatırım A.Ş. ile enerji, teknoloji ve lojistik gibi stratejik alanlarda yatırım ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Liderlik ve Tecrübe Akademisi ile sanayi ve enerji gibi alanlarda genç üyelerimizi donanımlı hale getiriyoruz. Ticaret Köprüleri Programı sayesinde, girişimcilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor; özellikle tarım, enerji ve lojistik odaklı ihracat bağlantıları kurmalarına destek veriyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Manisa uzun vadeli, bilimsel temelli ve kapsayıcı vizyonla yönetilmeli”

Manisa’nın geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için, uzun vadeli, bilimsel temelli ve tüm şehir bütününü kapsayan bir stratejik vizyonla yönetilmesi gerektiğini dile getiren Bozyaka, “Bu noktada sivil toplum ve üniversiteler yönlendirici bir güç olmalı. Manisa, ekonomik açıdan güçlü bir şehir. Ancak bu güce rağmen, uzun yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlarla karşı karşıya” diye konuştu.

“Manisa Ekonomik Kalkınma Kurulu fikrini kamuoyuna sunduk”

Manisa’nın sorunlarının çözümünün yalnızca bir siyasi partiden ya da merkezi yönetimden beklenmesinin doğru olmadığını vurgulayan Bozyaka, “Bu şehirde yaşayan her kesimin, yerel yöneticiler, odalar, STK’lar, üniversiteler ve iş dünyası temsilcilerinin, birlikte çalışması şart. İşte bu nedenle, MAGİAD olarak ‘Manisa Ekonomik Kalkınma Kurulu’ fikrini kamuoyuna sunduk. Bu kurul, tüm paydaşları aynı masa etrafında toplayarak, ortak bir vizyonla çözüm üretme platformu olarak konumlanacak” dedi