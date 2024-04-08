EGSD Başkanı Ertuğrul: İhracatçıya özel kredi muslukları açılmalı

İZMİR / EKONOMİ

Enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinin yüzde 50’ye çıkarılmasının ihracatçılara olumsuz yansıdığını söyleyen Ege Giyim Sanayiciler Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, doların 40 TL bandına çıkmadığı takdirde hazır giyim sektöründe pazar kaybının süreceğine dikkat çekti. Ertuğrul, “Faiz artışıyla dövizin baskılanması sürüyor. Sektörümüzde kepenk indirmeler zaten başlamıştı, 2024 de bu durum rekor seviyeye ulaşabilir” dedi.

“Pazar kaybediyoruz”

Türkiye’nin enflasyon ile mücadelesinin çok boyutlu olduğunu, faiz artırmanın yanında cari açığın kapatılması için ülkeye döviz girişinin artması gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, “Bunun da iki yolu var, biri turizm diğeri ihracat. İhracatımıza baktığımızda, otomotiv, tekstil ve hazır giyim en önde gelen sektörler. Hazır giyim sektörü olarak rekabetçiliğimiz fiyat üzerinden oluyor. Düşük döviz kuru fiyat üzerinden rekabetçiliğimizi erittiği için pazar kaybediyoruz” dedi.

“Reeskont kredilerinin faizi önden alınıyor”

İhracatçılar için düşük faizli reeskont kredilerinin olduğunu ancak bunlara ulaşmakta da zorlandıklarını ifade eden Ertuğrul, “Ancak bu kredilerin çıkması da uzun zaman alıyor ve onun da faizini peşin istiyorlar. Her anlamda hazır giyimci finansal sıkışıklık içinde” dedi.

Politika faizinin yüzde 50 olmasına rağmen sanayicinin, iş dünyasının ancak yüzde 65 faizle krediye ulaşabildiğini vurgulayan Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı: “Emek yoğun bir sektörüz. Tekstili de eklediğimizde ülkemizin ihracatını sırtlayan, zaten açık veren dış ticaretimizin en önemli ihracatçı sektörleriyiz. Rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz noktada pazar payımızı, pazarımızı kaybettiğimizde üretimimizi kaybederiz. Bunun sonucu da kepenk kapatmak olur. Bu derece ülkeye katkısı olan sektörlerin özel düzenlemelerle desteklenmesi şart. Reeskont kredilerinde daha hızlı ve faizi önden talep etmeyen düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. İhracatçıya özel kredi muslukları açılmalı” diye konuştu.