Doka Türkiye Yapı Fuarı 2024’te yerini aldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Doka Türkiye, tek noktadan alışveriş avantajının yanı sıra en yeni ürün ve sistemlerini sergilemek üzere sektör lideri Yapı Fuarı’na katılıyor, 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında TurkeyBuild Fuarı’na katılım sağlayacak. 46. yılında 140'tan fazla ülke, 50.000 ziyaretçi ve 430 alıcıyı ağırlayan ve inşaat sektörünün vazgeçilmezi haline gelen fuar, Türkiye, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve BDT'den katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Türk yapı fuarları arasında tartışmasız lider olarak bilinen Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı YAPI - Turkeybuild İstanbul, Türkiye yapı sektörünün en uzun soluklu etkinliği ve uluslararası şirketlerin hem kamu hem de özel sektörden sektör profesyonellerine ulaşması için önemli bir platform haline geliyor. Yalıtım, yapı kimyasalları, cepheler, çatı kaplama, makine, donanım, otomasyon ve mühendislik dahil olmak üzere inşaatla ilgili her şeyi kapsayan bu fuarda Doka, VakıfBank'ın 690.000 m²'lik genel merkezi ve Orta Anadolu ile ülkenin Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Eyiste Viyadüğü gibi büyük çaplı projelerdeki çalışmalarını içeren çok çeşitli ürünlerini, sistemlerini ve yerel deneyimini sergileyecek.

Konuya ilişkin konuşan Doka Türkiye Genel Müdürü Can Ali Güven, "YAPI- TurkeyBuild bizim için sadece sektör paydaşlarımızla etkileşim kurma fırsatı değil, aynı zamanda Doka'nın kendi ürün ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik devam eden yatırımlarının sektörün daha sağlam bir geleceğe doğru ilerlemesine nasıl yardımcı olduğunu paylaşma şansıdır. Doka, tek noktadan hizmet veren çözümümüz sayesinde, Doka'nın faaliyet alanının herhangi bir projenin daha büyük bölümlerini kapsamasını sağlayan, müşterilerimiz için daha kusursuz bir deneyim anlamına gelen ve aşılması güç bir maliyet noktasında büyüyen bir ürün, hizmet ve portföy listesi sunmaktadır.

Doka, inşaatın tüm alanlarında yenilikçi kalıplar, çözümler ve hizmetler sağlama konusunda bir dünya lideridir. Şirketimiz aynı zamanda çeşitli uygulamalar için özenle geliştirilmiş iskele çözümleri sunan küresel bir tedarikçidir. 60'tan fazla ülkede 178'den fazla satış ve lojistik tesisi bulunan Doka, yerinde danışmanlık, müşteri hizmetleri ve teknik destek için yüksek performanslı bir tedarik ağına sahiptir ve proje ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun ekipmanın hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlar. Dünya çapında 7.000 kişiyi istihdam eden Doka, 150 yılı aşkın bir süredir güvenilirlik, deneyim ve dürüstlüğü temsil eden Umdasch Group'un bir şirketidir” ifadelerini kullandı.