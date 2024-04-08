AKİB’in ilk çeyrek ihracatı 4,4 milyar dolara ulaştı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) 2024 yılı Ocak-Mart dönemindeki ihracat performansında 8 birliğin tamamında ihracat artışları yakaladıklarını dile getiren AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, dış satımda en güçlü performansı kimya, demir-çelik, hububat-bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini kaydetti.

İhracat hacminde en güçlü artışları kimya, hazır giyim ve konfeksiyon ile demir-çelik sektörlerinde yakaladıklarını belirten Başkan Kılıçer, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 59 artış ve 1 milyar 483 milyon dolar değere ulaşan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları birliğimiz ilk sırada yer aldı. Ana ihracat pazarlarını Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve ABD’nin oluşturduğu dönemin en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeleri listesinde yüzde 6 artış ve 348 milyon dolarla Irak birinci, yüzde 195 artış ve 263 milyon 716 bin dolarla Mısır ikinci, yüzde 38 artış ve 238 milyon 868 bin dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en yüksek artışları Slovenya, Mısır, Belçika, Cezayir ve Malta pazarlarında yakaladık. Son 12 aylık dönemde bölge ihracatı 16 milyar 941 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Rakamlara göre ihracatta pozitif tablo ortaya çıktığını ancak birçok ihracatçı firmanın girdileri ciddi oranlarda arttığı için cirolardaki yükselişin karlılığa yansımadığını kaydeden Başkan Kılıçer, enflasyonist ortamda ihracatçıların oyundan düşmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli finansman ihtiyacının karşılanması ve fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini vurguladı.