Denizli iş dünyasından Özel’in açıklamalarına tepki

DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası yaptıkları yazılı açıklamalarda duruma tepki gösterdi. DSO açıklamasında sanayicilerin sıkıntısının doğru şekilde değerlendirilmesi ve teşhisin doğru konulmasının önemine dikkat çekilerek; “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Halk TV ekranlarında Denizli özelinde verdiği rakamlar doğruyu yansıtmamaktadır. Denizli’de toplam işyeri sayısı 2022 yılında 30 bin 951 iken, 2023 yılında 31 bin 205 olmuştur. Ocak 2022- Aralık 2023 tarihleri arasında imalat sektöründe faaliyet yürüten işyeri sayısı ise 5 bin 624’ten 6bin 058’e yükselmiştir. Denizli’de toplam çalışan sayısı 2022 yılında yaklaşık 345 bin iken 2023 yılında 327 bin 300’e düşmüştür. Toplam istihdam edilenlerin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık gelen kadın çalışan sayımız 2022 yılında128 bin 884 iken 2023 yılında 126 bin 700 ile devam etmiştir. Yaşadığımız sorunları siyaset dünyasının doğru bir şekilde değerlendirmesini ve bu sorunlara ciddi bir şekilde çözüm üretmesini beklemekteyiz” denildi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise açıklamasında “Sayın Özel’in 200.000 gibi afaki bir sayıda kadın çalışanın işten çıkartıldığı yönündeki açıklamaları, hiçbir surette doğruyu yansıtmamaktadır” görüşünü dile getirdi. Erdoğan açıklamasında; “Bu türde toplumsal sorumluluk ve hassasiyet gerektiren konulardaki açıklamalar ile değerlendirmelerde dikkatli davranılması ve tutarlı olunması, sonrasında altından kalkılamayacak sonuçlara da yol açmaması açısından son derece önemlidir. Bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir… Şehrimizin kamuoyu nazarındaki itibarı bizim için baş tacıdır çünkü Denizli iş dünyası olarak şunu çok iyi biliyoruz ki itibar tükenmeyen servettir.

Denizli’mizde toplam kayıtlı çalışan sayısı, 2022’de 345.000 idi. Bunun 128.884’ü kadın çalışandı. Geçen yıl ise Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı toplam çalışan sayımız 327.300 idi. Onun da 126.700’ü kadınlarımızdı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da emekli edilmesine rağmen Denizli’mizde kadın çalışan sayısı, bir yılda sadece 2 bin 184 kişi azalmış ancak oransal olarak bakıldığında yükselmiştir. Bir önceki yıl yüzde 37. 35 olan kadın çalışanlarımızın tüm çalışanlarımız içindeki oranı, geçen yıl yüzde 38.71’e kadar çıkmıştır! Dolayısıyla, kamuoyuna yansıtıldığı gibi 200 bin kadın çalışanımızın işten çıkması ya da çıkarılması gibi bir durum söz konusu bile değildi” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ayrıca; “Denizli’miz, Türkiye Yüzyılının öncü kentlerinden biri olmak gibi kendisine daha büyük hedefler çizmiştir. Dünyanın dört bir tarafına açılmıştır ve Amerika’dan Afrika’ya Asya’dan Avrupa’ya kadar çok büyük bir coğrafyada 175 ülkeyle dış ticaret yapmaktadır” diye konuştu.

DTB’den itibar vurgusu

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili imzasıyla yapılan açıklamada ise Özel’in ifadeleri gerçeğe aykırı olarak nitelendirildi. Denizli istihdam verilerinin paylaşıldığı açıklamada Tefenlili; “İlimizde 200 bin kadın çalışanın işten çıkarıldığı ve 2 bin İşyerinin kapandığı bilgisi gerçek dışıdır. İlimizde zaten 200 bin kadın çalışan yoktur. Sayın Özgür Özel’in açıklamaları, Ülke genelinde İlimiz ekonomisine bakışı, İş dünyamızın itibarını ve İlimiz sektörlerine finansman sağlayan kuruluşları olumsuz etkileyerek zarar verecek niteliktedir. Siyaset dünyamızdan beklentimiz, iş dünyasının sorunlarına ciddi ve akılcı yaklaşımlar sunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamına vurgu

DENİB’den yapılan yazılı açıklamada ise Denizli’nin kadın istihdamında öne çıkan kentlerden biri olduğu kaydedilerek; “Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Denizli’de ihracat şehir ekonomisinde önemli yer tutuyor. Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında ilk 10’daki yerini senelerdir koruyan Denizli’de başat sektörün Tekstil ve hazırgiyim olması nedeniyle istihdam yelpazesindeki kadın yoğunluğu göze çarpıyor.

Denizli’nin 2023 yılı itibariyle toplam istihdamı 327.266 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu bir kentte bu istihdam performansının üst seviyelerde olduğu ortada. Peki asıl sevindiren nokta ne diye soracak olursanız, 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında yüzde 38,8’lik bir oran ile Türkiye’de en yoğun kadın istihdamının olduğu şehrin Denizli olması. 126.783 kadına istihdam sağlayan tüm işverenlerimize müteşekkiriz.

Öngörümüz ve hedefimiz ise bu trendin devam edeceği yönünde. İhracatçı kimliği ile bir dünya kenti olan Denizli’de hem istihdam düzeyinin hem de kadınların kent ekonomisindeki yerinin olumlu yönde gelişim göstereceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.