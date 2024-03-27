Denizli kadın istihdamında ülke birincisi

DENİZLİ

Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Denizli’de ihracatın şehir ekonomisinde önemli yer tutttuğunu ifade eden Denizli İhracatçılar birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında ilk 10’daki yerini senelerdir koruyan Denizli’de başat sektörün Tekstil ve Hazırgiyim olması nedeniyle istihdam yelpazesindeki kadın yoğunluğu göze çarpıyor. Denizli’nin 2023 yılı itibariyle toplam istihdamı 327 bin 266 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu bir kentte bu istihdam performansının üst seviyelerde olduğu ortada. Asıl sevindiren nokta ise 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında yüzde 38. 8’lik bir oran ile Türkiye’de en yoğun kadın istihdamının olduğu şehrin Denizli olması. 126 bin 783 kadına istihdam sağlayan tüm işverenlerimize müteşekkiriz” diye konuştu.

Memişoğlu şöyle devam etti;

“Öngörümüz ve hedefimiz ise bu trendin devam edeceği yönünde. İhracatçı kimliği ile bir dünya kenti olan Denizli’de hem istihdam düzeyinin hem de kadınların kent ekonomisindeki yerinin olumlu yönde gelişim göstereceğine inanıyoruz.”