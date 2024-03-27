Eskişehir OSB yatırımcıların gözdesi

ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’nin yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerden biri olduğunu belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli “Göreve geldiğimiz 2017 yılından bu yana, devraldığımız başarılarla dolu mirası çok daha ileri götürmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu gayretin bir sonucu olarak, Eskişehir OSB’yi yatırımcıların en çok tercih ettiği ve yatırım yapmak istediği bir çekim merkezi haline getirdik. Bu kapsamda 2023 yılında Eskişehir OSB’den 32 yeni yatırımcıya 479 bin m2’lik yer tahsis ettik. Göreve geldiğimizden bu yana son 7 yıllık dönemde ise mevcut OSB’mizden 46 yatırımcıya 715 bin m2’lik yer tahsis ettik. 2026 yılında dolmasını planladığımız ama yoğun yatırımcı talebi nedeniyle 2024 yılı başında yüzde 98’i dolmuş olan OSB 1. Gelişme bölgemizden 285 yeni yatırımcıya 3 milyon 218 bin m2’lik olmak üzere, toplamda 331 yeni yatırımcıya 3 milyon 933 bin m2 yer tahsis etmiş durumdayız. OSB’miz yerli ve yabancı yatırımcılardan gerçekten büyük bir talep görmekte olup, bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. OSB’den yatırımcılara tahsis ettiğimiz arsaların alanı tam 551 adet futbol sahasının büyüklüğüne denk gelmektedir. Bu kapsamda her yıl ortalama 562 bin m2’lik yeni yer tahsisi yapmaktayız” diye konuştu.

Nitelikli yatırımların tercih noktası Eskişehir OSB

Eskişehir OSB’ye yerli ve yabancı büyük yatırımcıların yoğun bir ilgisinin olduğunu aktaran Küpeli, “Özellikle İstanbul çevresinden OSB’mize yatırım yapmak isteyen firma sayısında son birkaç yıldır büyük bir artış olduğunu belirtmek isterim. Yine yabancı yatırımcılardan da bölgemize yatırım yapmak isteyen çok önemli firmalardan talepler sık sık gelmekte. Bu kapsamda Eskişehir OSB’den yer tahsis ettiğimiz firmaların yoğun bir şekilde büyük bir işgücü talebi oluşturmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Özellikle nitelikli işgücüne istihdam sağlayacak, yüksek katma değerli üretim yapan firmalarımızın Eskişehir OSB’de yatırım yapmasına öncelik tanıyoruz. Bilhassa savunma sanayi, havacılık, otomotiv, raylı sistemler, makine imalat ile beyaz eşya sektörlerindeki yatırımların bölgemize kazandırılmasına öncelik veriyoruz” dedi.

Nitelikli sanayi için nitelikli işgücü gerekli

Sanayide yüksek teknolojili üretime ve ürünlere geçiş, bu alandaki yatırımların artması, üretimde daha gelişmiş makinelerin kullanılmasıyla birlikte, iyi mesleki eğitim almış nitelikli işgücü talebinin çok hızlı artış gösterdiğini dile getiren EOSB Başkanı Nadir Küpeli “Nitelikli ve yüksek katma değerli üretim için nitelikli işgücü gerekiyor. İhracatımız içinde orta-yüksek teknoloji ihracatımız artıyor ama yüksek teknolojili ürün ihracatını yıllardır belli bir seviyenin üzerine bir türlü çıkaramıyoruz. Bu alanda yatırım eksikliği olması kadar nitelikli işgücü varlığımızın da istenen düzeyde olmaması büyük rol oynuyor. Meslek Liselerindeki ve Meslek Yüksek Okullarındaki eğitim niteliğini çok daha fazla arttırmamız gerekiyor. Daha fazla zeki ve yetenekli gencimizin, Meslek Liselerini kariyerlerindeki en önemli ve ilk tercihi haline getirmemiz gerekiyor. Biz bunu Eskişehir’de büyük ölçüde başardık” diye konuştu.

Okulumuza kapasitemizin üç katı kadar öğrenci başvurusu alıyoruz

Eskişehir OSB’de tamamen kendi imkanlarıyla kurdukları çok kaliteli ve donanımlı bir alt yapıya sahip Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile Eskişehir’de meslek liselerine olan bakışı kökten değiştirdiklerini dile getiren Küpeli, “Artık nitelikli ve başarılı gençler önce bizim okulumuzu tercih eder duruma geldiler. Ailelerin meslek okullarına olan görüşlerini pozitif yönde değişmesini sağladık. Her yıl okula alacağımız öğrenci sayısının üç katı öğrenci başvurusu alıyoruz. Mezunlarımızın önemli bir kısmı sanayide istihdam ediliyorlar. Sanayideki nitelik dönüşümünde, bu yeni yetişen gençlerin büyük katkısı olacağını ilerleyen senelerde göreceğiz” dedi.

Eskişehir’de yıllık 2 bin 500 işgücü talebi var

Eskişehir’de sanayinin artan yatırımlarına paralel olarak yeni işgücü talebinin de giderek artarak yıllık yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaştığına dikkat çeken Nadir Küpeli, “Bu kapsamda kendi meslek lisemiz ve Mesleki Eğitim Merkezimiz MEGEM’le birlikte bunun yaklaşık bin kişisini kendimiz yetiştirir hale gelmek üzereyiz. Bu şekilde hem sanayimizin işgücü talebine önemli bir kaynak oluştururken hem de gençlerimizi eğiterek üretici hale getirip meslek sahibi yapmaktayız. Bugün sanayide yeni işgücü olarak çalışan bu kişiler ilerleyen yıllarda yeni girişimciler ve yatırımcılar olarak, sanayimizin, üretimin ve ekonominin daha da hızlı büyümesine katkı sağlayacak kişiler olacaktır” diye konuştu.