Yeşil Yakalılar Akademisi 3. dönem liderlerini mezun etti

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren eğitim programında katılımcılara, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda üretici ve özellikle ihracatçı firmalara getireceği önemli değişiklikler aktarıldı. Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programının açılışında konuşan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi koordinatörü Ömer Benli, Yeşil Mutabakat sürecinin özellikle AB ile ticari ilişkisi bulunan firmaları yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin, Yeşil Mutabakat süreci ve hedefleri kapsamında yeni strateji ve yasalar hazırlamakta olduğunu açıklayan Benli, “Tüm bu çalışmalar AB ile özellikle ticari ilişkileri bulunan şirketleri ve ülkeleri yakından ilgilendiriyor. ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi olarak düzenlediğimiz Yeşil Yakalı Akademisi eğitimlerinde en önemli hedefimiz; her şirkette en az bir Yeşil Yakalı Lider yetiştirmek ve sanayinin tümünde yeşil düşünen liderler sayısını arttırmaktır” dedi.

Yeşil Mutabakat süreci ile oluşacak yeni dünya ve küresel ticaret düzeni hakkında ESO üyelerinin teknik kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Ömer Benli, “Sanayinin ve şehrin geleceğine yeşil bakış açısıyla yön verecek liderler mezun ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda iki günlük sertifikalı eğitimlerimiz düzenli olarak yapılacaktır” diye konuştu.

Yapılan açılış toplantısının ardından Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından, Karbon ayak izi hesaplaması, SKDM ve emisyon ticareti, ürün karbon döngüsü, karbon gümrüğü ve yönetimi gibi konularda detaylar katılımcılara aktarıldı. Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları ESO Meclis Üyesi, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından takdim edildi.