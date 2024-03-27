ETO’nun yeni hizmet binası 2025’te hizmete açılacak

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) mart ayı meclis olağan toplantısı ve meslek komiteleri müşterek toplantısı ardışık olarak Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara’nın açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri karara bağlandı. Meclis toplantısının ardından ETO’nun 41 meslek komitesinin, disiplin kurulunun, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu’nun katılımıyla meslek komiteleri müşterek toplantısı yapıldı. Toplantıda ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan stratejik planı hakkında bilgi verdi.

Yeni hizmet binası stratejik hedefe katkı sağlayacak

ETO’nun 22 milyon liralık kaynakla yola çıkarak, bugün itibariyle 1 milyar liraya mal olacak Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni hizmete sunduğunu belirten Güler, Eyeni hizmet binasının da faaliyete geçebilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Yeni hizmet binasının 2025 yılında hizmete sunulmasını planladıklarını aktaran Güler, bu sayede ETO’nun bir kalıcı esere daha imza atacağının ve Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne yılda 1 milyon ziyaretçi getirebilme hedefine ulaşmanın kolaylaşacağının altını çizdi.

En aktif meslek komitelerine plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi

ETO’nun meslek komitelerinin şehrin ticaret ve sanayisinin nabzını tutmak için çok çaba gösterdiğini vurgulayan Güler, meslek komitelerinin üyelerden gelen talepleri ve sorunları ETO’nun meclisine ve yönetim kuruluna ileterek, sorunların çözümünde pay sahibi olduğunu dile getirdi. Meslek komitelerinden gelen taleplerin TOBB başta olmak üzere bakanlıklara, şehirdeki kuruluşlara, milletvekillerine bildirildiğini açıklayan Güler, sorunların tespiti için 2023 yılında meslek komiteleri tarafından 555 toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu toplantılarda 650 sektörel karar alındığını söyleyen Güler, alınan kararlar çerçevesinde 292 işlem gerçekleştirildiğini, 45 kez kurum ve kuruluş ziyareti yapıldığını söyledi.

Tavukçuoğlu tarafından insan ilişkileri ve iletişim semineri verildi

Meslek komitelerinin faaliyetlerinin öneminin altını çizen Güler, tüccar ve sanayicinin sorunlarının dile getirilmesinde ve çözümünde pay sahibi olan meslek komitelerinin başkanları ve üyelerine teşekkür etti. Toplantı sonunda 2023 yılında üyelere dair en çok talep getiren, kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştiren Gıda Maddeleri Perakende Ticareti, Seyahat Acenteleri ve Yolcu Taşımacılığı, Dayanıklı Tüketim Malları Ticareti, Eğitim ve Rehabilitasyon, Yük ve Kargo Taşımacılığı meslek komitelerine teşekkür plaketi ve belgesi takdim edildi. Toplantının ardından TOBB eğitmeni Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından insan ilişkileri ve iletişim hakkında seminer verildi.