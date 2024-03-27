Ali Baba, ihracata yönelik 3 bin dekar meyve bahçesi kurdu

Eray ŞEN/ADANA

Ali Baba Çiftliği Genel Koordinatörü Yunus Çıracı, son yıllarda hız verdikleri meyve bahçesi yatırımlarını EKONOMİ’ye anlattı. Çamardı’da bin dekar alanda erik, kayısı ve elmanın ana ürün olduğu bahçelerde ayva, şeftali, nektarin gibi çeşitlerin de yer aldığını belirten Çıracı, “Aynı bölgede iki farklı lokasyonda daha üretim planlıyoruz. Bunlar yaklaşık biner dekar olacak. Toplamda Çamardı bölgesinde 3 bin dekarlık alana ulaşmış olacağız” dedi. Yeni yatırımları kapsamında 2024 yılında 150 dekar, 2025’de 400 dekar, 2026’da 300 dekarlık dikim yapacaklarını anlatan Çıracı, “İki bin dekarlık üretimi tamamen devreye almamız yaklaşık dört-beş yılı bulur” diye konuştu.

Adana merkezde hayvancılık ve süt ürünleri faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Çıracı, “Büyüme adımlarını daha çok bahçecilik tarafında atıyoruz. Özellikle iklim değişikliği ile birlikte bu yönde çalışmalara ağırlık verdik. İç Anadolu bölgesinde, su sorununuz yoksa, bahçe üretiminin önü açık, çünkü iklim yapıları uygun” ifadesini kullandı.

Yatırım planlarına yön verirken, hayvancılık sektöründe Türkiye’de yapılan üretimin genellikle iç pazara yönelik olduğu gerçeğinden hareket ettiklerini aktaran, şöyle devam etti:

“Ülke olarak süt ve süt tozu gibi ürünlerde dünya piyasası ile mücadele etmemiz zor. Buna işçiliği ekleyip peynire çevirdiğimiz zaman, Irak ya da Arap ülkeleri gibi yakın coğrafyaya, oralarda hiç üretim olmadığı için ürün verebiliyoruz. Ancak bunları Yeni Zelenda, Avusturalya, Amerika, Avrupa Birliği gibi yerlerden ucuza üretemezsiniz. Diğer yandan İç Anadolu’da üretilen bahçe ürünlerinin direkt yurt dışına açılma şansı var. Bunların yurt içinde de satış olur ama yurt dışına satışında sorun olmayacağını öngörüyoruz.”

“Hedef pazar Ortadoğu ve Arap ülkeleri”

Çıracı, ihracattaki hedef pazarları hakkında şunları söyledi: “Hedef pazarlarımız öncelikle Arap ülkeleri, çünkü onlarda İç Anadolu’da ürettiğimiz ürünlerin hiçbirinin üretimi yok. Elma, ayva, kayısı gibi pek çok ürün, iklimleri elverişli olmadığı için Arap ülkelerinde bulunmuyor. Mısır da turizmden kaynaklanan talep nedeniyle hitap etmeyi düşündüğümüz pazarlar arasında bulunuyor Bunlara Hindistan’ı da ekleyebiliriz” diye konuştu.

“İhracatta ticari ataşeler destek vermeli”

Sektörün ihracat pazarlarında daha aktif olması için devletin bazı noktalarda destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çıracı, “Yurt dışındaki ticari ataşelerimizin, üreticilerin daha fazla önünü açması, bağlantıların kurulması gerekiyor. Bunu sadece firmalar, bireysel üreticiler yapmamalı, devletin de biraz önayak olması lazım. Çeşitli geziler düzenlenerek, fuarlar konusunda çalışmalar yapılarak destek sağlanabilir” dedi.

“3 bin dekarda 10 bin ton üretim yaparız”

Elmada dekar başına 6 ton, erikte 3-4 ton, kayısıda 2 ton civarında verim aldıklarını bildiren Çıracı, “Ortalama 3 ton üretim olduğunu ve bütün ağaçların meyve verdiğini düşünürsek, 3 bin dekarda 9-10 bin ton arası üretim olur” bilgisini verdi. Meyvecilikte en büyük sorunun planlama eksikliği olduğuna dikkat çeken Çıracı, “Bizim çiftçimiz gördüğü şeyi yapar, onu da hızlı yapar. Bazı ürünler moda olur, aynı üründen, aynı çeşitten çok hızlı bir şekilde binlerce dekar dikilebilir. Meyvecilikte ülke olarak net ihracatçıyız. Böyle de olmamız gerekir, çünkü iklimimiz uygun” yorumunu yaptı.

“Soğuk hava ve işleme tesisi de kuracağız”

Çamardı’da soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisleri de kuracaklarını açıklayan Çıracı, bu tesislerde bölgedeki meyve üreticilerine de hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.