Koruma Temizlik, İSO ikinci 500 listesinde 459. sırada yer aldı

Kocaeli

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Koruma Temizlik A.Ş., 2024 yılında 1,9 milyar TL’yi aşan üretimden satış rakamı ve 9 milyon doları geçen ihracatıyla İSO İkinci 500 listesinde 459. sırada yer aldı. Şirket, yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini artırırken, 6 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Koruma Temizlik A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” listesine 459. sıradan girdi. Şirket, 2024 yılı verilerine göre 1 milyar 956 milyon TL’lik üretimden satış rakamı ve 2 milyar 374 milyon TL net satış ile listeye dahil olurken, aynı dönemde 9 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Temizlik, hijyen, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri alanında Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer alan Koruma Temizlik A.Ş., bu yıl Kocaeli Dilovası’ndaki GEBKİM Kimya İhtisas OSB’deki dördüncü fabrikasını devreye aldı. Şirketin Kocaeli Derince, Denizli ve Hatay’daki üretim tesisleriyle birlikte toplam dört farklı lokasyonda üretim faaliyetleri sürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü M. İmer Özer, kimya sanayisinde yapılan yatırımların şirketin sektördeki konumunu her geçen yıl daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Özer, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesindeki müşterilerimize yenilikçi ürün ve çözümler sunmak için durmaksızın çalışıyoruz” ifade etti.

Yeni fabrikayla birlikte ürün yelpazelerinin genişlediğini belirten Özer, “Ar-Ge gücümüz ve yenilikçi çözümlerimizle sektörde farklılaşıyoruz. Kaliteye ve sürdürülebilir enerjiye yönelik yatırımlarımız da verimlilik artışı noktasında önemli avantaj sağlıyor” dedi.

Bugün itibarıyla 6 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özer, “İSO’nun değerli araştırmasında yer almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katma değerli üretim vizyonumuzla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.