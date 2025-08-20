Kesikbaş "İstanbul Havalimanına uçuş bağlantısının olmaması kabul edilemez"

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, şehrin sanayi ve ekonomik büyüklüğünü hatırlatarak İstanbul Havalimanı uçuşlarının başlaması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir bugün Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Daha önce denemesi yapılan Eskişehir – İstanbul uçuşları döneminde, yani 2011 yılında 500 üyemiz ve 1,7 milyar dolarlık ihracatımız varken, bugün 1.500 üyeye, 90 bin çalışana, 4,5 milyar dolar ihracata ve 250’nin üzerinde ihracatçı firmaya ulaşan şirketlerimiz global ölçekte büyük başarılara imza atıyor. Böyle bir ekonomik güce sahip şehrimizin İstanbul Havalimanına doğrudan uçuş bağlantısının olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Eskişehir – İstanbul Havalimanı uçuşları haftada en az 2 kez olarak başlamalıdır.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Havalimanına Uçuşlar Eskişehir’in Hakkı

ESO Başkanı Kesikbaş açıklamasında, “Hasan Polatkan Havalimanı 2022 yılında, pandemi döneminde 117 bin yolcuya hizmet vererek rekor kırmıştır. Bu tablo, Eskişehir’in havayolu potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün iş dünyamızın hız, erişim ve bağlantı ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. İstanbul Havalimanı uçuşları yalnızca sanayicimizin değil, aynı zamanda turizmin, öğrencinin, sağlık sektörünün ve tüm şehrin ortak talebidir. Bu uçuşların olmaması, yerli yabancı Eskişehir’e yatırım yapan binlerce firmaya ve şehrin büyüme potansiyeline engel olmaktadır. İlgili kurumların ve havayolu şirketlerinin artık bu talebi görmeleri gerekmektedir. Sanayisiyle, ihracatıyla ve ekonomisiyle Türkiye’ye değer katan Eskişehir, hak ettiği ulaşım imkanlarını talep etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Sanayi İstişare Toplantılarının da Gündem Maddesi Oldu

Eskişehir Sanayi Odası olarak, şehrimizdeki tüm sektörleri kapsayan firmaların katılımıyla Meslek Komiteleri Fikir Sofrası Buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Başkan Kesikbaş, “Bu toplantılarımızda firmalarımızın görüş ve önerilerini doğrudan dinleyerek şehrimizin ekonomik ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Özellikle Eskişehir – İstanbul Havalimanı uçuşlarının başlaması konusu, söz konusu toplantıların en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. İş dünyamızın talepleri, sanayimizin büyüme ve ihracat potansiyelinin desteklenmesi açısından kritik öneme sahip. Bu toplantılar sayesinde ortak akıl ile güçlü bir yol haritası oluşturuyoruz. Eskişehir’in havayolu ile İstanbul Havalimanına ve oradan Dünyaya bağlanmasını çok fazla önemsiyoruz” dedi.