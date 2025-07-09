Selim Kasapoğlu: “Siyasetin gölgesinde kalan ekonomi sanayicinin yükünü katbekat artırıyor”

DENİZLİ / EKONOMİ

Ekonomik öngörülebilirliğin zayıfladığı bir ortamda, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini söyleyen Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, siyasetin gölgesinde kalan ekonominin, sanayicilerin yükünü katbekat artırdığını ifade etti.

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen DSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların artarak devam ettiğini belirterek, “Firmalarımızın finansman kaynaklarına ulaşmakta yaşadığı zorluklar, zaten daralan piyasalarda işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Bu ekonomik politikaların olumsuz etkileri en çok Türk sanayisini vuruyor. İhracat rakamlarımızda da durum farklı değil. İhracatımız nicelik olarak artsa da fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Pazarlarımızı kaybetmemek adına, kâr marjlarımızdan feragat ederek sipariş almaya ve çarklarımızı döndürmeye çalışıyoruz. Sanayimiz hem istihdam hem de sermaye anlamında rekabet gücünü yitiriyor. İstihdam tarafına baktığımızda işsizlik rakamları geriliyor gibi görünse de alt kırılımlarda önemli veriler var” dedi.

“Ekonomi ve üretim önceliğimiz olmalı”

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların, iş dünyasının en büyük sorunlarından biri olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Yüksek faiz oranları firmalarımızı darboğaza sokuyor. Artan maliyetler, girdi fiyatlarındaki yükseliş ve kur dalgalanmaları, üretim maliyetlerimizi sürekli yukarı çekiyor. Bu durum, hem iç piyasada tüketicinin alım gücünü düşürüyor hem de ihracatçımızın uluslararası pazarlarda rekabet etmesini zorlaştırıyor. Önümüzü göremediğimiz bir ortamda, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Ülke ekonomisinin geleceği için ekonominin ve üretimin öncelikli gündem olması gerekiyor. Üretimi ve refah seviyesini artırmaya odaklanmamız gerekiyor. Siyasetin gölgesinde kalan ekonomi, maalesef hak ettiği değeri bulamıyor ve bu da biz sanayicilerin yükünü katbekat artırıyor. Oysa refahın artması, istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak güçlü bir üretim ekonomisiyle mümkündür” diye konuştu.

“Yeni iş birlikleri ile çözüm yolları buluyoruz”

DSO olarak sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını ve mevcut krizin aşılacağına inandıklarını belirten Kasapoğlu, “Ekonomik fırtınada direnmeye çalışan sanayiciler olarak, ülkemizin üretimine ve istihdamına katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin sesi olmaya ve çözüm odaklı projeler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu, bu kapsamda son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz hafta içinde ‘Sanayi Yönetişim Masası’ iş birliği protokolünü imzaladıklarını sözlerine ekledi.