Denizli’nin yıldızı parlamaya devam edecek

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye yüzyılında Denizli’nin yıldızını parlatmaya kararlı olduklarını söyledi. Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Kacır ilk olarak Türkiye’nin 11. Ege’nin ilk ve tek bilim merkezinin açılışına katıldı. Ardından Denizli Sanayi Odası’nda basına kapalı istişare toplantısı gerçekleştiren Bakan Kacır daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde Güney Ege kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projelerin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır son olarak Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB Müdürlüğü binası ile 5 fabrika ve kentte 6 olmak üzere toplam 11 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı.

Hedef robot ve insanların çalıştığı hibrit fabrikalar

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, milletvekilleri, iş insanları ile çalışanların katıldığı törenin açılışında konuşan Çardak OSB Yönetim Kurulu başkanı Okan Konyalıoğlu, halen yüzde 30 doluluğa sahip Çardak OSB’nin önümüzdeki 3 yılda yüzde 80, 5 yılın sonunda ise yüzde 100 doluluğa ulaşağını söyledi. Çin’de robotlar ile insanların birarada çalıştığı hibrit fabrikaların benzerini Çardak OSB’de hayata geçirmenin en büyük hayalleri olduğunu dile getiren Konyalıoğlu genişleme alanı için 3.5 milyon m2’lik alanla ilgili çalışmalarda bakan Kacır’dan destek istedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise ülkenin siyasi ve ekonomik prangalardan kurtularak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine doğru ilerlediğini belirtti. Kacır, “Planlı sanayileşme hamlesinin meyvelerini küresel değer zincirindeki rolümüzü her geçen gün güçlendirerek alıyoruz. Amerika’dan, Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya dünyanın 4 bir yanına ihracat gerçekleştiren Denizli’nin elde ettiğimiz bu başarıda rolü ve payı çok büyüktür. Bizlerde şehrimizde üretim altyapısını güçlendirecek sanayimizi katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

Bakanlık her türlü desteği veriyor

Kentteki OSB’lerin alt ve üstyapı yatırımlarına 595 milyon TL kaynak aktardıklarını söyleyen Kacır, şöyle devam etti;

“Denizlili sanayicilerimizin girişimcilerimizin yatırım iştahı bizi gururlandırıyor umutlandırıyor bugün 5.3 milyar TL ile hayata geçen 11 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu üretim tesisleri bin 500 vatandaşımıza istihdam kapısı oldu. Küresel rekabetin her geçen gün hızlandığı fark yaratmanın yolunun ar ge ve inovasyondan geçtiği bir dönemdeyiz. Bizler katma değerli üretim yolculuğunda her zaman sizinle beraberiz. Bu amaçla Denizli’ de 15 ar ge merkezi 12 de tasarım merkezi kurduk. Sanayimizin verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına Denizli model fabrikayı sanayi odamızla birlikte Denizli’ye kazandırıyoruz. Tüm çabamız Denizli’nin sanayisine daha fazla güç katmak, rekabetçiliğini artırmak, ihracat kabiliyetini geliştirmektir. Bu kalkınma amaçlı çok yönlü ar ge bazlı ve sanayi odaklı yatırımlarımızın meyvelerini hepbirlikte alacağız. Türkiye yüzyılında emin adımlarla ilerleyen Denizli, istikrarlı büyüme temposuna, kalkınma yolculuğuna ve ihracat rekorlarına yenilerini ekleyecektir. Bakanlık olarak TÜBİTAK; KOSGEB, desteklerimizi ve mekanizmalarımızı çeşitlendirerek siz değerli sanayicilere ve kobilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki çalışmaya ve ürekmeye devam edin. Bizler her daim yanınızdayız. Eser ve hizmet siyaseti ile Denizli ve Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, teknolojik gelişmelerin öncüsü, pazarları yakından takip eden ve girişimci ruha sahip iş insanlarımız, çalışkan ve azimli ve dinamik gençlerimiz teknoloji ve ar ge peşinde koşan girişimcilerimizle birliktte Denizli’yi Türkiye yüzyılında yıldızı parlayan şehirlerimizden biri kılacağız.”

Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu’nun, Bakan Kacır’a Atatürk portresi hediye etmesinin ardından toplu açılış töreni kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.