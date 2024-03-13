Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: İhracattaki yüksek teknolojili ürün payını artırmalıyız

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın (ATAP) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, cari açığın kapatılması için katma değeri yüksek üretimin önemine dikkat çekti. İhracatta yüksek teknolojili ürün payının artması gerektiğine vurgu yapan Küpeli, “Ülkemizin kurtuluşu içi artık cari açığın kapatılması gerekiyor. Türkiye’nin artık teknolojik ihracat olmak zorunda. Kilogram başına 3-4 dolar seviyesinde olan fiyatlarımızın öncelikle 10 dolara, daha sonra ise 20 dolara yükseltilmesi bizi rahatlatacaktır. Ülke olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerimize ulaşma noktasında teknoloji geliştirme bölgemize çok ciddi işler düşüyor” diye konuştu.

“İhracatımız 700 bin dolardan 5,5 milyon dolara yükseldi”

Son 3 yılda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise ihracat rakamlarında ciddi bir artış yaşadıklarının altını çizdi. Saraç, “ATAP’taki firma sayımız 155’i buldu. Ar-Ge personel sayımız ise bin 130’a ulaştı. Ar-Ge gelirimizi 124 milyon liradan 233 milyon liraya çıkardık. İhracat tarafında ise hızlı bir büyüme söz konusu. İhracatımız 2021 yılında 700 bin dolar iken, 2023 yılında 5,5 milyon dolar seviyelerine geldi. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ortalama proje sayılarımız her sene ortalama 300 civarında. KOSGEB tarafında 20 civarında projemiz var. TÜBİTAK projelerinde artan bir grafik söz konusu. 2023 yılı sonu itibarıyla 69’dan 85’e çıktı. Yılda alınan patent sayımız ise ortalama 7” dedi.

ESTÜ Teknokent binası ve Teknoköy projesi hayat buluyor

Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Saraç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Teknopark binasını tamamlamayı planladıklarını belirterek mevcut OSB kampüsü içerisinde “Teknoköy” oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Bölgedeki doluluk oranının yüzde 98 olduğunu aktaran Metin Saraç, şu açıklamalarda bulundu: “Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin hemen yanında yapmayı planladığımız teknopark binası için ihale sürecimiz devam ediyor. 2024 sonuna kadar bu yatırımı bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca merkez kampüste bir Teknoköy projemiz söz konusu. Burada 8 adet 80 metrekare büyüklüğünde yapılar olacak. Teknoköy oluşturma amacımız uzaktan çalışmayı buraya yönlendirmek ve networkü canlandırmak. Bilecik’te üniversite içerisinde yapmayı hedeflediğimiz teknoparkımızın ise revizyonu önümüzdeki dönemde yapılacak. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) tarafına bakacak olursak, burada işler istediğimiz gibi gidiyor. Merkezin şirketleşme süreci var. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. ATAP A.Ş. olarak hedeflerimiz büyük, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”