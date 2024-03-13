Burda Bebek’te, kadın çalışan oranı yüzde 59’a ulaştı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, ürün geliştirme dahil olmak üzere kadın çalışanlarının yaşam deneyimlerine dayalı değerlendirmelerine ve görüşlerine önem verdiklerini de belirterek, uluslararası kalite standartlarında üretilen ürünlerini, 30 binin üzerinde satış noktasında tüketicilerle buluşturduklarını ve 50’yi aşkın ülkeye de ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı. Armağan, istihdamda kadın çalışanlara öncelik vermesiyle tanınan Burda Bebek’te, kadın çalışan oranının yüzde 59’a ulaştığını, Burda Bebek ailesi olarak kadınlara öncelik vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

“Her gün büyüyen ve gelişen dinamik ekibimiz ile tüketicilerimize yenilikçi, uluslararası standartlarda ürünler sunma misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz.” diyen Armağan şöyle devam etti:

“Fabrikamız, Sakarya Hendek’te 15 bin metrekarelik bir alanda, Ortadoğu ve Türkiye’nin en büyük anne bebek ürünleri üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketimiz yüzde 59 oranındaki kadın çalışanı ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde kadın çalışan istihdam etmektedir. ⁠Tüm sektörlerde kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılmasının, sürdürülebilir bir kalkınma için büyük önem taşıdığına inanıyorum. ⁠Kadınlar, kendilerine has yetenekleri, duyarlılıkları, özverili ve özenli çalışmalarıyla her sektörde fark yaratıyor. ⁠Burda Bebek’in, kadını önceliklendiren istihdam anlayışı ve güvenli çalışma ortamı nedeniyle bölgede tercih edilen başlıca işletme olmasından da bir yönetici olarak ayrıca gurur duyuyorum. ⁠Başta her biri çok değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.”

Kadınların çalışmak için tercih ettiği işletme

Anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Burda Bebek, kadın çalışanlara pozitif ayrımcılığı temel alan bir istihdam politikası uyguluyor. 410 çalışanından 243’ü kadınlardan oluşuyor.

Üretimini Sakarya Hendek’teki tesislerinde gerçekleştiren Burda Bebek, bu istihdam politikası ve güvenli çalışma ortamı nedeniyle bölgedeki ailelerin de kadınların çalışması için tercih ettikleri başlıca işletme olarak öne çıkıyor. Ürün geliştirmede kadın çalışanlarının yaşam deneyimlerine dayalı değerlendirmelerine önem veren şirket, yeni ürünlerinde onların görüşlerini dikkate alarak geliştirmeler yapıyor.

Bünyesinde Türkiye’nin lider anne ve bebek ürünleri markalarından WeeBaby ile birlikte MyCey ve Bebsi markalarını barındıran Burda Bebek, aynı zamanda İngiltere’nin 1 numaralı anne bebek ürünleri markası olan TommeeTippee’nin de distribütörlüğünü yapıyor.