TÜRKONFED’de değişime Denizli damgası

DENİZLİ

Türkiye’de iş dünyasının en büyük sivil örgütlenmesi olan TÜRKONFED’in mevcut Başkan Süleyman Sönmez’in güven tazeleyerek yeniden seçildiği 15. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan Yönetim Kurulu’na Denizli’den 6 isim girme başarısı gösterdi. Okan Konyalıoğlu, Hakan Urhan ve Canberk Mersin’in asil listede yer aldığı TÜRKONFED’in yeni döneminde Özlem Köseoğlu, Sibel Aysu ve Engin Kaplan yedek üyeler oldu.

Bünyesinde 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 331 üye dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket bulunduran ve bu yıl 20. yaşını kutlayan iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan TÜRKONFED’in 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim kurulu başkanlığına yeniden Süleyman Sönmez seçilirken Denizli’den de 6 isim yönetime girdi. Genel kurulda tüzük değişikliği de yapılarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu isminin Türk İş Dünyası Konfederasyonu olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilirken konfederasyonun kısa adı olan TÜRKONFED aynı şekilde kullanılmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Genel kurulda yeni dönem yönetim kuruluna Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu(GESİFED) Başkanı Hakan Urhan ile Canberk Mersin asil listeden, Özlem Köseoğlu, Sibel Aysu ve Engin Kaplan ise yedek listeden girdi. Genel kurulda ayrıca Denizlili iş insanı Gültekin Okay Salgar, TÜRKONFED Yüksek Haysiyet Divanına seçildi.