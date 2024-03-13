BTÜ, elektrikli araçların menzilini artırmaya odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Elektrikli otomobillerin en büyük sorularından biri olan batarya kullanım süresine, BTÜ’lü akademisyenler yeni bir çözüm önerisi getirmeye hazırlanıyor. Yürütücülüğünü Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu’nun üstlendiği proje ile elektrikli araçlarda yer alan geleneksel alüminyum batarya paketlerine alternatif olarak, polimer kompozit esaslı Li-ion batarya paketi geliştirilecek. “Elektrikli Araç Batarya Paketlerinde Kullanılmak Üzere Uyumlaştırılmış Hegzagonal Bor Nitrür ve Silisyum Karbür Katkılı Polipropilen Hibrit Nanokompozitlerin Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek programı kapsamında desteklenmeye de hak kazandı. 12 ay sürecek proje kapsamında geliştirilecek olan yüksek termal iletkenliğe sahip polimer kompozitin, otomotiv ve elektronik sektörüne yenilikçi ve etkili bir çözüm olması hedefleniyor.

Elektrikli araçlarda şu an en büyük problem batarya ağırlığı olduğunu belirten Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu, “Aracı şarj edecek istasyon sayısı oldukça az ve bataryayı doldurma süresi çok fazla. Biz de burada şarjın aynı kapasiteyle daha uzun süre kullanabilmesi için bu proje üzerine çalışmaya başladık. Bakıldığında araç ne kadar hafifse şarj dayanıklılığı o kadar artıyor. Geliştireceğimiz polimer kompozit malzeme ile elde edilecek hafiflik, bataryalardaki enerji ve buna bağlı olarak araç menzili üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Yani bu hafif batarya sayesinde aynı şarj kapasitesiyle daha uzun süre yol alınabilecek. Geliştireceğimiz malzeme, geleneksel alüminyum batarya paketlerine göre alternatif, termal iletkenliği yüksek, elektrik iletkenliği düşük ve elektrikli araçlarda pil paket sistemlerinde kullanılabilecek daha hafif bir malzeme olacak” dedi.