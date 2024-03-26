EBRD heyeti Gaziantep'te GES çalışmalarını inceledi

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep'te bulunan EBRD heyetiyle görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı ve Müşteri Hizmetleri Grubu Başkanı Jürgen Rigterink katıldı.

Toplantıda Gaziantep’in EBRD’nin “Yeşil Şehir” ilan etmesinden sonra bugüne kadar yapılan çalışmalar, yapımının devam ettiği 27 Megavatlık güneş enerji santralinde son durum ile ilerleyen günlerde yapılacak projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca dünyada yaşanan iklim değişikliği ve Gaziantep’e etkileri, kentte konu hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan sunum yapıldı.

Mühendislik yaptığı dönemde kirletici unsurların ne olduğunu bildiğini toplantıda belirten Başkan Fatma Şahin Gaziantep’i yeşil şehir olarak uluslararası alanda en iyilerden birisi olarak tutmayı hedeflediğini aktardı. Güneş enerjisi, HES’ler, jeotermal kaynaklar gibi bütün yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yürütülen hukuki düzenlemeleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

“Çok zengin olan güneş kaynaklarımız var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu yapılan görüşmenin ardından verdiği demeçte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ve ekibinin çok meşakkatli ve çok değerli projelerinin finansmanının EBRD’den sağlanmış olmasını önemsediklerini belirterek, “Bu yaptığımız her bir proje enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan projelerdir. Her ne kadar doğalgazımız ve petrolümüzü bulmuş olsak bile henüz başlangıç aşamasındayız. Dolayısıyla çok zengin olan güneş kaynaklarımız var. Çok zengin olan bu ışınım kaynaklarımızı ve rüzgarımızı kullanmak suretiyle de enerji hammaddelerimizi, kaynaklarımızı doğru kullanmak suretiyle de cari açığa ciddi katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Gaziantep güneş ışınım anlamında yüksek illerimizden bir tanesi”

Yeşil şehirler kavramının Gaziantep’te öncü olduğunu gördüğünü belirten Bakan Yardımcısı Şatıroğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Diğer belediyelerimiz de kendi elektrik ihtiyaçlarını Gaziantep’in yaptığı gibi yerli kaynaklardan, hayvan atıklarından ve biyogazlardan yapmak suretiyle de enerjiye kazandırmış olmanın mühendis olarak hak ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan bu projenin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Gaziantep ili güneş ışınım anlamında yüksek illerimizden bir tanesi. Güneş ışınımının yüksek olması, nemin olmayışı bu ülkede güneş santrallerini yükselten unsurlardandır. Bir Karadeniz bölgesinde 1100 saatte bir elektrik üretebiliyorken güneş panelleri, Gaziantep ilimizde bu yaklaşık 2000 saate kadar çıkabilmekte. Buda buraya yapılan yatırımları daha fizibile hale getiriyor. Geri dönüşümü daha hızlı hale getiriyor. Aynı yatırımla buradan diğer illere göre bir buçuk kat daha fazla enerji üretme şansına sahipsiniz.”

“Şehri yeşil şehir, yenilenebilir enerjide kendi kendine yeten bir şehir haline dönüştüreceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Yardımcısının desteklerini vurgulayarak, “Şehir sanayi şehri ve şehirde enerjisini kendi kendine üretmek gibi çok yüksek haklı bir talep var. Ne zaman Bakan yardımcımızın yanına gelsek çok hızlı çok, çok pratik çözüyor. Bugün özellikle doğalgazla yaşanan sorunları yeni dönemde bakanımın sayesinde çok hızlı çözmüş olacağız. Enerji Bakanımızın ve Bakan yardımcımızın bize vermiş olduğu bu destekle şehri yeşil şehir, yenilenebilir enerjide kendi kendine yeten bir şehir haline dönüştüreceğiz ve Paris antlaşmasını en iyi uygulayan şehir olma özelliği olarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemde bu duruşla da çözülemeyecek hiçbir durumumuz olmadığını görüyorum. Buda bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

“Fatma Şahin ve EBRD olarak ortak bir vizyon paylaşıyoruz”

EBRD olarak Türkiye’ye her yıl ciddi yatırımlarda bulunduklarını belirten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı ve Müşteri Hizmetleri Grubu Başkanı Jürgen Rigterink ise “Bildiğiniz gibi bugün çok önemli bir güneş enerjisi santralinin açılışı için burada bulunmaktayız. EBRD olarak Türkiye’ye her yıl ciddi yatırımlarda bulunmaktayız. Sadece 2023 yılında Türkiye’ye iki buçuk milyar euroluk bir yatırım yapmış bulunmaktayız. Bu yapılan yatırımların önemli bir kısmı deprem bölgesinde yeniden toparlanma için yapılan yatırımlardan oluşuyor. 800 milyon euroluk bir deprem yatırım yardımı yapmış bulunmaktayız. Bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin bizlerin başta yenilenebilir enerji olmak üzere su, atık ayrıştırma ve diğer konularda önemli bir paydaşımız olmuştur. Bu noktada sayın bakan hanım ve EBRD olarak ortak bir vizyon paylaşıyoruz. Buda şehrimizi daha yeşil bir şehir haline dönüştürmek ve bu doğrultuda daha iyi bir sunacak” dedi.