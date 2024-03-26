innturk.com, Urfalı sanayicilerin ürünlerini 4 kıtaya ihraç ediyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da üretim yapan sanayicilerin 15 kategorideki 600’ü aşkın ürünü dijital market platformlarından 17 ülkeye ihraç eden İNNTÜRK GLOBAL, ihracat yapan ve ihracata başlamayı hedefleyen firmalara öncülük ediyor. Sanayicilerden komisyon almayan firma, kuru gıda, yaş meyve sebze ve elektro mekanik sektörlerindeki bölgesel ihracat artışına önemli katkı sağladı. Firma, Senegal ve Cezayir ofisleriyle Afrika pazarındaki rekabet gücünü de artırıyor.

Şanlıurfa’da üretim yapan sanayicilere hem dijital market place hem de geleneksel dış ticaret hizmeti sağladıklarını ifade eden innturk.com Genel Müdürü Ömer Ayaydın, bir yandan üreticileri dijital ticaret platformunun getirdiği ek maliyet kalemlerinden kurtardıklarını diğer yandan ürünlerin markalaşmasını sağlayarak hem doğru pazara ulaştırdıklarını hem de katma değerleri artırdıklarını söyledi. Ürün portföyü olarak çoklu kategori prensibi ile çalıştıklarını belirten Ömer Ayaydın, “Kentimizde üretilen ancak dijital ve e-ihracata entegre olamayan firmalarımızın ürünlerini kendi dijital platformlarımız üzerinden dijital pazarlara ulaştırıyoruz. İş ortaklarımızın yaptığı/yapması gerektiği satış ve pazarlama birimlerinin yürüttüğü tüm prosesleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızdan herhangi bir komisyon talep etmeden bu hizmeti sağlıyoruz. Tedarikçilerimizin dış ticaret firmaları üzerinden ilerlerken maliyetleri sürdürülebilir oranlara çekmek adına kendi dış ticaret şirketimizi de kurduk. Görev alanımız dışında olmasına rağmen zaman zaman iş ortaklarımızın ithalat işlemlerinde de çözüm ortağı olarak yer alıyoruz” dedi.

Senegal ve Cezayir ofisleriyle Afrika’da hızlı büyüyor

Sağladıkları tüm B2B (toptan) dijital dış ticaret hizmetlerine www.innturk.com üzerinden ulaşabildiğini belirten Ömer Ayaydın, “Üreticilerimizin ürünlerini hem kendi platformumuz hem de alibaba ve europages gibi platformlar üzerinden dış pazarlara gönderiyoruz. Bu sayede sanayicilerimiz yeni insan gücü, e-ticaret maliyetlerinden kurtulmuş oluyor. Ayrıca yaptığımız markalaşma çalışmalarıyla söz konusu ürünleri B2B multimarketplace platformlarına uygun hale getiriyoruz. Satış ve pazarlama işlemleri tamamlandıktan sonra gümrük ve lojistik operasyonları da kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı kıtalardan 17 ülkeye ulaştık. Özellikle son 6 ayda ciddi bir hacim yakaladık. Hacim artışımız devam ediyor. Özellikle Afrika pazarındaki payımızı hızlı bir şekilde artırıyoruz. Buradaki konumumuzu güçlendirmek üzere Senegal ve Cezayir’de temsilcilikler kurduk. Avrupa’dan 3 ülkeye aktif ihracat yapıyoruz. Yoğun pazarlarımız arasında biriside Amerika ve Arap Yarım Adası olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Urfa dış ticaret hayatında bir ilki başardı

Kurdukları e-ticaret ve ihracat platformu sayesinde Urfa dış ticaret hayatında bir ilki gerçekleştirerek transit ticaret operasyona başladıklarını ifade eden Ömer Ayaydın, şöyle devam etti: “Şanlıurfalı bir firma olarak dijital platformlarımız sayesinde transit ticaret ağına dahil olmayı başardık. Ürünü hiç görmeden Brezilya-Mena Ülkeleri hattında büyük çaplı şeker transit ticaretine başladık. Bu anlaşma 60 milyon dolar bütçeyle Türkiye’deki en büyük ticaret anlaşmalarından biri oldu. 12.500 tonluk gemilerle Brezilya’daki rafinerilerden tedarik ettiğimiz şekeri Mena Bölgesi’ndeki ülkelere ihraç ediyoruz. Kentimizde uluslararası liman ve demiryolu olmadan bu ticaret başarısını bölgemize kazandırmaktan dolayı gururluyuz.”