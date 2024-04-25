EDMİB Başkanı Erkan Zandar: Bedavaya versek de alan yok

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’ye 2022 yılında 2 milyar 65 bin döviz kazandıran deri sektöründe işler son zamanlarda iyi gitmiyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği (EDMİB) Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan EDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Zandar, Avrupa’da ciddi bir finansal sıkışmanın olduğunu belirterek, “İthalatçılarda para bitti, sipariş veren, fiyat teklifi soran kalmadı. Bedavaya versek de alan yok” dedi.

Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarının faiz indirimine gitmediklerine dikkat çeken Zandar, “Merkez bankaları faiz indirime gitmediği için ithalatçılar finansman bulamıyor. Finansman sorunu olduğu için de firmalar maalesef sattıkları kadar mal almaya başladılar, bu da bizim ithalat yapmamızı engelliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatının 2023 yılında yüzde 9,5’luk erimeyle 2 milyar 56 milyon dolardan 1 milyar 860 milyon dolara düştüğünü söyleyen Zandar, “2024 yılının ilk çeyreğinde ihracattaki gerileme daha da arttı ve yüzde 28’lik ihracat kaybı yaşadık. İhracatımız 568,6 milyon dolardan 409,5 milyon dolara indi. 2024 yılının kalan diliminde de ihracat toparlanacak gibi durmuyor” dedi.

“Yeni pazar Suudi Arabistan”

Avrupa’nın Ege açısından en önemli pazar olduğunu ve firmaların bu zamana kadar başka pazar arayışına gitmediklerini dile getiren Zandar, “Avrupa hepimiz için her zaman yan komşumuz, çok kolay ulaştığımız fuarlarına katıldığımız hızlı akış olan pazarlarımızdan fakat Avrupa ve Rusya pazarlarına sıkışmış haldeyiz. Farklı pazar arayışımız var, Suudi Arabistan’ı bu anlamda önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kimse sermayesini ürüne bağlamak istemiyor” şeklinde konuşan Zandar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemi sonrasında ithalatçılar bizlere normalin üzerinde sipariş verdiler. Küresel ekonomideki resesyon nedeniyle talep düştüğü için stoklarını eritemediler. İthalatçılar artık stok maliyetine katlanmak istemiyor, talep olmadığı ve finansman bulamadıkları için yeni sipariş vermiyorlar. Bu da ihracat gerçekleşmelerinde kendini gösteriyor.”

EDMİB’in ihracat performansının Türkiye genelinden göreceli daha iyi olduğunu dillendiren Zandar, “2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde sektörümüzün ihracatı yüzde 28 erirken, Ege Bölgesi’nin deri ve deri mamulleri ihracatındaki iniş yüzde 18 seviyesinde kaldı” dedi.

Deri ihracatının yıldızları ödüllendirildi

EDMİB, sektörde bozulan morallerin düzelmesi adına 2023 yılı mali genel kurul toplantısıyla, Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’ni birleştirdi.

Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde; EDMİB, 2023 yılında 1 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren 39 üye firmayı ödüllendirdi.

EDMİB’in 2023 yılı ihracatının yüzde 67’sini gerçekleştiren firmalar arasında ayakkabı sektörü 29 firmayla temsil edilirken, saraciye sektörü deri ihracatının yıldızlarına 4 firmasının girmesini sağladı. Deri konfeksiyon sektörü ve deri sektörü 3’er firmayla “Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde kendilerine yer buldular.

Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde ilk üç sırada; Lider Deri Ürünleri San. Tic. A.Ş., Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Agamoda Deri Konfeksiyon San. Tic. A.Ş. yer aldı.