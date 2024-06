Ekonomi tabanlı STK’lardan ortak açıklama: Karasu Demiryolu bir an önce tamamlanmalıdır

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Düzenli aralıklarla gerçekleşen Sakarya Ekonomi Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşları istişare toplantısında ve şehrin sosyoekonomik anlamda gelişimi, iş dünyasının talep ve beklentileri konularında değerlendirmeler yapılıyor.

SATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SAKARYAGİAD) Başkanı Zafer Bekdemir, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şube Başkanı Halil Erol, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) Başkanı Özkan Pınar iştirak etti.

Toplantının ana gündem maddesini 14 yıldır tamamlanması beklenen ve bu yılki Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı yatırım programında proje için sadece 1000 TL ödenek ayrılan Karasu Demiryolu projesi oluşturdu.

Ekonomi Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamada bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları dile getirdi;

“Karasu Demiryolu Projesi 14 yıldır tamamlanması beklenen ve Sakarya başta olmak üzere bölgenin kalkınmasına katkı sunacak olan önemli bir çalışmadır. Proje için Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı Yatırım Programı’nda sadece 1000 TL ödenek ayrılması, projenin resmi olarak durdurulduğu anlamına geliyor. Sakarya’mız coğrafi konumu, büyük illerin geçiş güzergahında yer alması, sanayi ve tarım potansiyeli, içinden geçen otoyolları ve beşeri sermayesi ile tükettiğinden fazlasını üreten bir şehirdir. Sahip olduğumuz bu olanaklar değerlendirildiğinde daha fazla üretim ve katma değer için desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Karasu Demiyolu Projesi de bu anlamda Sakarya merkezinden ülke ekonomisine değer katacak önemli bir projedir.”

14 yılda yüzde 23

İlk çalışmalarına 2010 yılında başlanan ve 25 ayda tamamlanması öngörülen Karasu Demiryolu için o dönemde ciddi bir ödenek ayrılmış olmasına rağmen 14 yılda projenin ilerleyişi sadece %23’te kaldığını dile getiren Altuğ, proje güzergahının yeteri kadar incelenmeden projeye başlanılması, uygun olmayan zemin sorunları, devamında artan maliyetler gibi sorunların projeyi bir kördüğüm haline getirdiğini savundu.

“Ancak gelinen noktada bölgenin konumu, üretim ağları ile bağlantıları, bölgedeki lojistik dengelerin değiştiği bir ortamda demiryolunun gerekli revizyonların ardından tamamlanmasının elzem olduğunu görüyoruz.” diyen Altuğ şöyle devam etti: “Diğer taraftan ülkenin Karadeniz’e açılan kapısı olarak görülen Karasu Limanımız 120 milyon dolarlık bir yatırımla liman sahasını 400 dönüm daha genişletiyor. Bu gelişme ile limanın stratejik önemi çok daha artacak. Şehir merkezi ve OSB’lerden limana bağlanacak demiryolu ihtiyacı daha da fazla kendini hissettirdi. Kuzey ilçelerimizde yeni Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Bu OSB’lerden de limana bağlanacak bir demiryolu projesi, şehrimizin lojistik ve üretim anlamda çok önemli bir konumda olmasına vesile olacaktır. Şehirlerin gelişmesinde en büyük etkenlerden bir de ekonomi odaklı ulaşım ve lojistik imkanların sunulmasıdır. Özellikle en ucuz taşımacılık olan demir yolu taşımacılığı da büyük öneme sahiptir. Ülkemizin son yıllarda otoyol, köprü, tünel, demiryolu yatırımlarını görüyoruz. Böylesine önemli, ilimizi ve bölgemizi bir üst lige çıkaracak bir projenin ödenek yetersizliği, arazi analizi hatası gibi nedenlerle durması ülke ve ilimiz ekonomisinin hızını kesecektir.”

Getirisi giderinden çok daha fazla olacak

Yıllardır çeşitli aksaklıklarla tamamlanmayan demiryolunun faaliyete geçmesi ile kaybedilen zamanın ve kazanımın kısa vadede telafi edileceğine de dikkat çeken Altuğ, getirisi giderinden çok daha fazla olacak bu projenin hayati önem taşıdığını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Akçakoca, Ereğli ve Bartın gibi kıyı şeridini ve İç Anadolu bağlantısını sağlayacak bu proje geçtiği her bölgeye ciddi anlamda yatırım ve sosyal gelişim kazandıracaktır. Tarım ve tarıma dayalı üretimin değerinin her geçen gün artması ile örneğin Ulkrayna’dan gelen hububatın Karasu Limanı aracılığı ve demiryolu kanalı ile kısa yoldan ülkemizde depolanabilecek olması da tarımsal açıdan değerini gösterecek bir avantajdır. Yani yakın coğrafyadaki ülkeler, Karasu demiryolunun tamamlanması ile sahip olduğumuz hububat depolarını değerlendirebilecekler. Öte yandan, Karasu Limanımız sebebiyle çok yakınında olduğumuz ve maalesef üzülerek takip ettiğimiz Ukrayna’da yaşanan savaş sonrasına da Sakarya olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nitekim uluslararası bilgi kaynakları ve finans kuruluşlarına göre savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için toplam maliyetin önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 486 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Dünya’da inşaat ve müteahhitlik sektörünün öncüsü olan bir ülke olarak bu sürecin içinde olacağımızı, dolayısıyla şehrimizdeki Karasu Demiryolu gibi tedarik ağı ve makina ekipman kaynağı konusunda bu ihtimale hazırlık yapmamız gerekmektedir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda daha fazla zaman kaybetmeden Karasu Demiryolu bir an önce tamamlanmalıdır.”