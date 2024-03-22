Erciyes’e yapılan yatırımlar 450 milyon Euro’ya ulaşacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Erciyes Dağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Projesi kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarla dünyanın sayılı, Türkiye’nin de en gelişmiş ve büyük kış sporları ve turizm merkezi haline dönüştü. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin Erciyes’e bugüne kadar 200 milyon euro üzerinde yatırım yaptığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektörün yapacağı yatırımlarla Erciyes’e ayrılan kaynak 450 milyon euroyu bulacak. Kış turizminin yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de turizmin sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de böyle bir yatırım yapan hiçbir yer yok” dedi.

Erciyes’in kayak altyapısı olarak Türkiye’nin en gelişmiş tesis ve en uzun pistlerine sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak spor turizmini daha da çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarımız sürüyor. Daha önce hizmete sunduğumuz 2 futbol sahasının ardından şimdi de 6 futbol sahasını da hayata geçirerek toplamda 8 futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi tüm spor disiplinlerinin kullanımı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Kompleksi yeni tesisleri ile sporcuları ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kar ve kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla birlikte dağdaki konaklama talebinin yetersiz kalması otel yatırımcılarını bölgeye çekti. Türk turizmine değer katacak kalitede otellerin yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlanarak hizmet vermeye başlayan yeni otellerimiz var. Ayrıca inşaatı devam eden birçok otel bulunuyor. Yapılan yatırımlarla birlikte Erciyes Dağı'nda faaliyet gösteren otel sayısı 15 olurken yatak kapasitesi de 3 binin üzerine çıktı. Erciyes'teki mevcut yatak kapasitesinin 5 yıllık bir sürede ise 8 bine çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Erciyes’in her sezon 2 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret ettiğini ve özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin kent ekonomisine de önemli katkıları olduğunu aktaran Büyükkılıç, “Yerli ve yabancı turist sayısı dikkate alındığında kış turizmi dört ay boyunca şehirde yaklaşık 100 milyon dolar gibi bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyor. Bu ekonomi, bütün halk segmentine fayda olarak dönüyor” ifadelerini kullandı.

Erciyes, Avrupa’nın en iyi kayak merkezleri arasında

Erciyes Kayak Merkezi bugün itibariyle 26 milyon metrekare alan içinde uluslararası standartlarda son teknoloji ile donatılmış 2’si gondol 19 adet mekanik tesis ağına ve 24 bin metre halat uzunluğundaki son teknoloji teleferik sistemiyle saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip. Erciyes’te on-pist ve off-pist olmak üzere toplam 112 kilometre uzunluğunda Alp’ler standardında bir biriyle bağlantılı 41 farklı kayak pisti bulunuyor. Bu pistlerin 80 kilometrelik kısmı her gün kayak severler için snowtruck’larla eziliyor ve düzenleniyor. Farklı zorluk derecelerindeki pistleriyle, kayak tutkunlarına 2 bin 200 metre ile 3 bin 400 metre irtifada zirveye en yakın kayak deneyimini sunuyor. Erciyes Kayak Merkezi’ne Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı olmak üzere dört farklı giriş noktasından giren kayakçılar başka noktalara kayarak ulaşabiliyor ve dilerse gün boyu bir kez kaydığı pisti tekrar kullanmadan farklı heyecanlar tadıyor.