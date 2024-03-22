Genmacs, yurtdışında yapılanarak rekabet gücünü artırmayı planlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2014 yılında 70 metrekarelik bir alanda 4 kişiyle faaliyetlerine başlayan Genmacs, aradan geçen 10 yılda yerli ve milli üretim anlayışla yaptığı atılım sonrası 10 bin metrekarelik alanda 90 kişilik istihdama ulaştı. Otomasyon ve yazılım alanındaki tek departmanla üretim serüvenine başlayan firma, bünyesine dahil ettiği mekanik tasarım, üretim ve montaj bölümünün yanı sıra güvenlik fens sistemleri ile bilgi teknolojileri bölümleriyle hizmet ağını genişletti. 2021 yılında kurdukları bağımsız Ar-Ge departmanının firmalarına nihai ürüne ulaşma yolunu açtığını belirten Genmacs Genel Müdürü Süleyman Geyik, böylece ürün gamlarını zenginleştirerek büyüme ve gelişme yolunda ciddi ivme kazandıklarını söyledi.

İş güvenliği alanında güvenlik fens sistemleri, güvenlik geçiş kontrol sistemleri ve ekipmanları kapsamında tasarımdan üretim ve son kuruluma kadar hizmet verdiklerini aktaran Geyik, “2022 yılında üretim kabiliyetimizi ve kalitemizi artırmak adında kurduğumuz elektrostatik toz boya tesisi ile güvenlik fens sistemlerinde üretilen ürünlerin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcıların bu ürünlerimize olan ilgisi kısa sürede ülkemizin sektördeki ithalat oranını ciddi anlamda düşürmemizi ve iç piyasadaki tüm ihtiyaçları karşılamamızı da sağladı” diye konuştu.

“İhracatta hedef yeni pazarlar”

Portföylerinde 86 farklı ürün bulunduğu bilgisini paylaşan Süleyman Geyik, ürün yelpazelerindeki çeşitlilikle küresel pazarda rekabet avantajı yakaladıklarına dikkat çekti. İhracatta sektörün önde gelen firmalarından biri olduklarını kaydeden Geyik, üretimlerinin yüzde 60’ını 6 kıtada 33 ülkeye ihraç ederek yurtdışında da söz sahibi bir firma konumuna yükseldiklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılarak ihracatla büyümeyi hedefe aldıklarını aktaran Süleyman Geyik sözlerine şöyle devam etti: “Ürün yelpazemizin çeşitliliğiyle ilerleyen süreçte ihracat oranımızı daha da artırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Avrupa’da distribütörlükler kurmak için ilk adımı attık. İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve İngiltere gibi ticaretin yoğun olduğu ülkelerde yapılanarak yurtdışındaki varlığımızı güçlendireceğiz.”

Lojistik merkezler kurarak verimliliği artıracak

2026 yılında kurmayı planladıkları yerel ve ulusal lojistik hizmet merkezleriyle tedarik zincirlerindeki verimliliği artıracaklarını vurgulayan Süleyman Geyik, ‘Bu adım, lojistik süreçlerimizi optimize ederek müşterilere daha hızlı ve güvenilir teslimatlar yapmamıza imkan tanıyacak. 2027 yılında ise ikinci üretim tesisimizi açarak kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. 2028 yılında, seri üretime geçerek daha geniş kitlelere ulaşmayı öngörüyoruz. Ayrıca, sayısı 150’yi aşmasını planladığımız ekibimizi genişleterek daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu hedeflerimize ek olarak, beyaz eşya, otomotiv, cam, yapı ürünleri, gıda sanayi gibi farklı sektörlerde uzmanlık kazanarak ürün portföyümüzü çeşitlendirmeyi de planlıyoruz” ifadelerini kullandı.