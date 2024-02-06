Eskişehir ihracatını en çok artıran 6. il oldu

ESKİŞEHİR

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 Ocak ayı ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayinin ihracatını arttırmaya devam ettiğini belirtti.

Eskişehir’in, yeni açıklanan ihracat istatistiklerine göre aylık bazda ihracatını en çok artıran 6’ncı il olduğunu vurgulayan Küpeli, “2024 Ocak ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Eskişehir’in ihracatı yüzde 17,8’lik artışla 309 milyon dolardan 364 milyon dolara çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre aylık bazda ihracatımız 55,7 milyon dolar artış gösterdi. Eskişehir Türkiye’de en çok ihracat yapan iller sıralamasında 12’nci sırada yer almasına rağmen, ocak ayı verilerine göre aylık bazda ihracatını en çok arttıran 6. şehrimiz oldu. Kent sanayisi her geçen gün daha fazla ihracat yapıyor ve yeni ihracat hedeflerine koşuyor” diye konuştu.

2024 yılı ihracat hedefi 4,5 milyar dolar

Eskişehir sanayisine paralel olarak Eskişehir OSB’nin de yeni yatırımlarla büyümesini sürdürdüğünü aktaran Küpeli, üretene ve ihracat yapana kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizdi. Ticaret Bakanlığımızın geçtiğimiz ay yayınlamaya başladığı faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri şehirlerin gerçek üretim ve ihracatını gücünü ortaya koyması bakımından çok yararlı olduğuna dikkat çeken Küpeli, “Eskişehir olarak 2023 yılını 4,3 milyar dolar ihracat ile kapatmıştık. Yeni yatırımların devreye girmesi ve artan ihracat tempomuzla beraber 2024 yılı sonunda 4,5 milyar dolarlık ihracat rakamını geçeceğimiz görülmekte. Eskişehir OSB’de yapımı süren yüzlerce yeni sanayi tesisinin önümüzdeki aylarda üretime geçmesiyle beraber ihracatta çok daha büyük hedeflere yöneleceğiz. Eskişehir’den halen günde 11,7 milyon dolarlık, haftada 82,3 milyon dolarlık ve ayda 356,4 milyon dolar olan ihracatımızı, en kısa zamanda günlük 15 milyon dolara, haftalık 100 milyon dolarak ve aylık 450 milyon dolara çıkartmak için elbirliğiyle çalışıyor, güçlü ülke ekonomisi için üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.