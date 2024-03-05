'Eskişehir modern ulaşıma, akan trafiğe ve sağlıklı suya kavuşacak'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Fatih Görmez, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir Milletvekilleri, İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları, Cumhur İttifakı’na mensup partilerin il ve ilçe yönetimleri ve STK başkanlarının da katıldığı lansman toplantısında kendi yönetimi döneminde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını “Dünya Şehri Olmak Eskişehir’e Çok Yakışacak” başlığıyla Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi..

“Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız”

“Her karesinde Eskişehir olan bir hikayem; şehrim için bir hayalim, bir gayem var” diyerek sözlerine başlayan Hatipoğlu, bu zamana dek 97 mahallede 45 bin üzerinde kapıyı çalarak çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Tarımda, sanayide, teknolojide, turizmde, eğitimde, sanatta, kültürde; her bakımdan Türkiye’nin dinamosu olabilecek bu şehir ne yazık ki potansiyelinin çok uzağında. Ben ve arkadaşlarım diyoruz ki daha hızlısını, daha doğrusunu biz yaparız. Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız.”

“Altyapıyı çözeceğiz, atılıma geçeceğiz”

Eskişehir’in öncelikli üç sorununu ulaşım altyapısı, kentsel dönüşüm ve ucuz ve temiz su olarak ifade eden Hatipoğlu, bu alanlarda hızla adımlar atıp kapsamlı bir kalkınma hamlesine zemin açacaklarının altını çizdi. Toplu taşımada tüm Eskişehirlilere tek biletle 45 dakika boyunca sayısız aktarma, öğrencilere ise kendilerine özel abonmanla yalnızca 50 TL’ye ay boyu sınırsız ulaşım sağlayacaklarını; 15 adet katlı kavşak ve yeni katlı otoparklarla da ulaşım altyapısını iyileştireceklerini belirten Hatipoğlu, Kuzey-Güney Otoyolu’na da gelir gelmez start vereceklerinin müjdesini verdi.

Su konusunda toplamda 4 milyar TL’lik dev yatırımlarla faturaları tek kalemde yüzde 40 iyileştireceklerinin, kontörlü yükleme sistemini kaldıracaklarının, iki yıl içinde de çeşmelerdeki suyun içilebilecek temizliğe erişeceğinin sözünü veren Hatipoğlu; deprem tehdidine ve kentsel dönüşümdeki gecikmeye de dikkat çekerek 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü hiçbir ücret talep etmeksizin gerçekleştireceklerini vurguladı. Küçük Sanayi Sitesi, Merkez Riskli Alanı, Kurtuluş Pazar Yeri gibi noktalarda hayata geçirecekleri projeleri de üç boyutlu modelleriyle kamuoyuyla paylaştı.

“İmza projeler: Frigya Vadisi ve Eskişehir Medyakent”

Sadece şehrin ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp insanına ve ülkesine katma değer projelere de öncülük etmek gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, iki imza projesini de kamuoyuyla paylaştı. Frigya Vadisi Turizm Sahası’nı “dünya artık peribacalarını görmek için Eskişehir’e gelecek” sözleriyle tanıtan Hatipoğlu, Türkiye’nin medya ihtisas OSB’si olacak Medyakent projesiyle de hem Türkiye’nin bu sektördeki gelişimine, hem de yeni yatırımlar ve istihdam olanaklarıyla kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

“Yüzü gülen gençler, katma değer yaratan kadınlar”

“Gençlerin enerjisini, kadınların gücünü çok önemsiyoruz” diyen Hatipoğlu, Eskişehir’in burs vermeyen, yurt yapmayan az sayıda büyükşehir arasında olduğuna dikkat çekerek gençler için 5 yeni yurt, 5 bin TL burs ve kültür-sanat harcamalarına destek olmak üzere Türkiye’de bir ilk olarak her ay 500 TL’lik KültürKart desteği sunacaklarını açıkladı.

Mevcut yönetimin kadınlara yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğinin Sayıştay raporlarına dahi yansıdığını anımsatan Hatipoğlu, Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi’ni bir an önce faaliyete alacaklarını; aynı zamanda kadın girişimciler için Türkiye’nin en kapsamlı desteklerini sunacaklarını söyledi. 20 yeni kreş ve 20 Aile Yaşam Merkezi kuracaklarını aktaran Hatipoğlu, Kadın Çiftçi Eğitim Merkezleri’ni de il genelinde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

“Herkes için çalışan belediye”

Tarıma desteği üç katına çıkaracaklarını söyleyen Hatipoğlu, sosyal yardımları da belediye bünyesinde başlatacakları DestekKart bünyesinde toplayarak bu kapsamda kış aylarında doğalgaz yardımı, emeklilere ve da rgelirlilere gıda alışverişi, öğrencilere de kitap ve kırtasiye desteği sunacaklarını belirtti.

Hatipoğlu’nun konuşmasından öne çıkan diğer bazı projeler de şöyle:

Türkiye’nin ilk yerel turizm kalite girişimi Parlayan Yıldız Eskişehir, 7/24 açık Uyanık Kütüphane, eğitimle sporu aynı bünyede birleştirerek geleceğin yıldız sporcularını yetiştirecek Eskişehirspor Koleji, şehir genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere 12 saat çalışacak 20 yeni kreş, ücretsiz spor dersleri ve diyetisyen hizmeti de sunulacak 20 yeni aile yaşam merkezi, tüm köylere asfalt yol.