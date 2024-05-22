Eskişehirli genç girişimciler TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na projelerini anlattı

ESKİŞEHİR

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, Kurul olarak düzenledikleri etkinliklerde gençlerle bir araya geldiklerini, genç girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların aşılması için önerdikleri çözüm yollarını Hisarcıklıoğlu'na iletti. Turan ayrıca, Eskişehir’in girişimcilik potansiyelini artırmak için planladıkları yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilerin enerjisinin ve inovatif düşüncelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, Eskişehir’deki genç girişimcilerin başarılı çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, "TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Yusuf Melih Turan ve Kurul üyelerimizi Birliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Genç girişimcilerimiz ile gurur duyuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.