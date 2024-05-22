'Cep telefonlarına daha da kolay ulaşılmasının önü açılmalıdır'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A.Akgün Altuğ, alınan kararın iç pazar açısından olumlu olduğuna vurgu yaparak SATSO’nun da bu konuda girişimleri olduğunu ve ilgili makamlara ilettiklerini belirterek şunları dile getirdi:

“Ticaret Bakanlığı’mız tarafından uygulamada yapılan değişikliğe göre vatandaşlarımız yurtdışından ülkemize dönerken yanında 1’den fazla kutulu telefon varsa 2 ve daha fazlasının gümrük vergisi ödense bile ülkeye girişi yapılamayacak. İkinci cep telefonu teslim edilmeyerek 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilecek. Kararın uygulanması esasında vatandaşların beraberindeki muafiyet limitinden fazla getirdikleri cep telefonunu kesinlikle almak isterlerse ise gümrük vergilerinin 2 kat alınarak eşyanın sahibine teslim edilmesi sağlanacak.”

Başkan Altuğ, bu konuda SATSO 31. Meslek Komitesi ile Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun da çalışmaları olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi: “Mevcut uygulamanın amacı dışında kullanıldığı, suistimale açık olduğu, ülke için piyasa dengesini bozduğu, ticaret ve ticaret erbaplarının faaliyetlerine zarar verdiği, alınan telefonların garanti kapsamında olmaması sebebiyle tüketicilerin de sıklıkla mağduriyet yaşadığı ve vergi kaybına sebep olduğu için bizler de TOBB aracılığıyla ilgili bakanlık ile kurum/kuruluşlara resmi talep yazılarını iletmiştik.

Bu konuda mağduriyet yaşayan üyeleri için diğer odalarımızın da tepki gösterdiğini biliyoruz. Bugün baktığımızda birçok dijital satış platformunda herhangi bir satış yapmaya yönelik belgesi, ruhsatı, işletmesi olmayan kişiler yüzlerce IMEI kayıtsız telefonu satıyor. Vatandaşlar bu kayıt dışı yöntemle bu telefonları satın alıyor, IMEI kayıt ücretini ödüyor ancak herhangi bir sıkıntıda muhatap bulamıyor. Yakın zamanda yolcu yanında getirilen telefonların yurtiçi kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılmış ve gurbetçi vatandaşlarımız veya ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın lehine bir karar alınmıştı. Bugün bu ilave kararın yurtiçi piyasa ve ticaret erbaplarımız için olumlu olduğu kanaatindeyiz. Tabii ki cep telefonunun artık özel bir tüketim değil zaruri ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Yurtiçinden satın telefonlara yönelik vergilendirme anlamında indirimlerin yapılması, kredi kartına yapılan taksit sınırlandırılması ve de taksitlere uygulanan ilave faizlere yönelik de çalışmalar yapılması, vatandaşlarımızın cep telefonlarına daha da kolay ulaşmasının önü açılmalıdır. Yurtdışından getirilen telefonlara yönelik alınan bu ilave tedbirlerin yanında yurtiçinde de satın alımın kolaylaştırılması da önem arz ediyor.”